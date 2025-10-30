Paula Josemaría avanza en el P2 de Egipto

Jueves, 30 de octubre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Paula Josemaría y Ariana Sánchez iniciaron su paso por el P2 de Egipto con autoridad cediendo solo un juego en su compromiso de octavos de final frente a Claudia Ordóñez y Candela Lucendo, a las que vencieron por 6-1/6-0. En la siguiente ronda, la moralejana y la catalana se verán las caras con Marina Guinart y Vero Virseda. La cacereña Lorena Rufo y Jessica Castelló se despidieron ayer del torneo al caer ante Aranzazu Osoro y Victoria Iglesias en un partido de extrema igualdad que se resolvió en tres sets (6-7/6-3/6-7). También quedaron eliminados José Antonio García Diestro y Víctor Ruiz al perder ante Momo González y Fran Guerrero (6-2/6-4).