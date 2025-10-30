HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este jueves, 30 de octubre, en Extremadura?
PREMIER PADEL

Paula Josemaría avanza en el P2 de Egipto

Jueves, 30 de octubre 2025, 01:00

Comenta

Paula Josemaría y Ariana Sánchez iniciaron su paso por el P2 de Egipto con autoridad cediendo solo un juego en su compromiso de octavos de final frente a Claudia Ordóñez y Candela Lucendo, a las que vencieron por 6-1/6-0. En la siguiente ronda, la moralejana y la catalana se verán las caras con Marina Guinart y Vero Virseda. La cacereña Lorena Rufo y Jessica Castelló se despidieron ayer del torneo al caer ante Aranzazu Osoro y Victoria Iglesias en un partido de extrema igualdad que se resolvió en tres sets (6-7/6-3/6-7). También quedaron eliminados José Antonio García Diestro y Víctor Ruiz al perder ante Momo González y Fran Guerrero (6-2/6-4).

Publicidad

Top 50
  1. 1 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  2. 2

    Asesinato de Belén Cortés: los varones se culpan entre ellos y la joven afirma que se quedó «paralizada»
  3. 3

    Seis residencias, un hospital y 12 colegios de Extremadura están construidos en zonas inundables
  4. 4 Una nueva borrasca atlántica obliga a activar la alerta por lluvias el viernes y el sábado en Extremadura
  5. 5

    El SES vuelve a vacunar a pacientes que recibieron dosis mal conservadas en Montijo
  6. 6

    Al menos diez partidos concurrirán a las elecciones anticipadas del 21 de diciembre
  7. 7 Otros tres imputados por las torturas a la mujer a la que le quemaron la vagina
  8. 8

    El Gobierno se sentará a negociar la subida de los funcionarios tras una manifestación «masiva»
  9. 9

    El cacereño Jesús Redondo ya es el hombre de más edad de España
  10. 10 Detenida en Badajoz por abrir un perfil en una red social de citas con fotos de una conocida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Paula Josemaría avanza en el P2 de Egipto