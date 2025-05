Paula Josemaría avanza a cuartos en el Chile Open

Viernes, 17 de marzo 2023, 09:24 Comenta Compartir

Paula Josemaría y Ariana Sánchez no tuvieron problemas para deshacerse de Carmen Goenaga y Beatriz Caldera por 1-6 y 2-6 en octavos del Chile Open. La extremeña buscará el pase a semifinales ante Jessica Castelló y Claudia Jensen. Lorena Rufo no pudo pasar a cuartos donde ya están García Diestro y 'Pincho' Fernández. Pablo Cardona sigue como la gran sensación desde la previa y se metió en octavos. No así Teo Zapata.