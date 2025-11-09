Paula Josemaría y Ariana Sánchez no tiran la toalla por el número 1

R. H. Badajoz Domingo, 9 de noviembre 2025, 20:48 Comenta Compartir

Ya no queda duda de que Paula Josemaría y Ariana Sánchez atraviesan su mejor momento de una temporada cargada de altibajos para ellas y en la que les ha costado exhibir regularidad en su juego. Este domingo se impusieron en la primera edición del FIP World Cup Pairs de Kuwait ante las máximas favoritas, a las que le recortan 800 puntos en el ranking de la Race para erigirse en una amenaza más que real en el próximo mes y medio de competición.

Las números 2 vencieron a Gemma Triay y Delfi Brea con autoridad en la final por un doble 6-3, en un partido que resolvieron en menos de dos horas y en el que no dieron opciones de respuesta a sus rivales. Con este triunfo siguen imprimiendo grandes dosis de emoción a la lucha por el cetro mundial, con tres citas de muchos puntos en juego en el horizonte.

La moralajena y la catalana se adjudican de esta manera su tercer entorchado consecutivo de la temporada, algo que no había ocurrido a lo largo del curso. Además, rompen la dinámica negativa en los enfrentamientos directos ante sus principales adversarias por ocupar lo más alto de la clasificación mundial. El balance es muy favorable para la dupla formada por la balear y la argentina, que se habían impuesto en siete de los ocho anteriores compromisos.

El calendario no da tregua y esta semana pone en liza una nueva cita con el P1 de Dubai, en el que se repartirán 1.000 puntos para el ganador y 600 para el finalista, por lo que de nuevo se antoja decisivo para esclarecer el desenlace de 2025 en el cuadro femenino.

