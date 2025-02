Paula Josemaría ya acaricia la corona mundial

Sábado, 14 de octubre 2023, 09:47 Comenta Compartir

No levantan ni un ápice el pie del acelerador las números 1 del World Padel Tour, Paula Josemaría y Ariana Sánchez, sumando una nueva victoria en su currículum de esta temporada. Desde finales de junio en el Master de Valladolid no saben lo que es perder y para no verlas, al menos, en semifinales hay que remontarse a marzo. Sin olvidar que han vencido en 11 de las 13 últimas citas, un dominio aplastante, y podrían coronarse como reinas del ranking si ganan en el Open de Ámsterdam. Este viernes dieron un nuevo paso venciendo a Marina Guinart y Carolina Navarro en dos sets (7-5/6-0). La moralejana y la catalana se medirán en 'semis' a Aranzazu Osoro y Jessica Castelló.