Paso atrás del Grupo Laura Otero ante el Vigo

Domingo, 18 de febrero 2024, 08:35 Comenta Compartir

No era fácil para el Grupo Laura Otero el envite que tenía por delante este sábado en la jornada 16 de Superliga Masculina 2, pero necesitaba sumar para darse un respiro clasificatorio. Se aferraba al Municipal miajadeño para plantar cara al Club Vigo Voleibol y, aunque el partido se movió en parciales muy ajustados (23-25/23-25/22-25), la realidad es que los extremeños no tuvieron opciones de ganar el encuentro y tampoco de, al menos, sumar un punto que añadir a su depauperado casillero. Los locales cayeron por 0-3 y llegarán al duelo directo ante el Dumbría con la presión de tener que ganar para no empezar a descolgarse. Misma tesitura tiene el CV Almendralejo, que se mide a los vigueses este domingo, a partir de las 12.00 horas, en el pabellón de San Roque, situado en la antepenúltima plaza con 13 puntos.