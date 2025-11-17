HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Candela Peña posa con su oro como campeona de España cadete. HOY
Kárate

Paola García y Candela Peña, campeonas de España sub-21 y cadete en Jaén

Enrique Carmona, Israel Morcillo y Víctor Barco también suben al podio con dos platas y un bronce

R. H.

Badajoz

Lunes, 17 de noviembre 2025, 21:28

El kárate extremeño sigue sumando éxitos nacionales. Este fin de semana se disputaba el Campeonato de España Cadete, Júnior y Sub-21 en Jaén con dos títulos, dos platas y un bronce para las jóvenes promesas de la región.

Aunque una ya es más una realidad y toda una estrella que brilla con luz propia a nivel internacional con títulos mundiales y europeos absolutos. Es el caso de Paola García. La almendralejense sigue enriqueciendo su palmarés y revalida su corona nacional de kata en categoría sub-21. Candela Peña da un salto más en su proyección para proclamarse campeona de España de kata cadete tras su subcampeonato del año pasado. En este 2025, la joven karateca de Herrera del Duque continúa imparable tras añadir un nuevo título a su tercer oro consecutivo en la Youth League de Croacia. Y para cerrar un año dorado todavía quedan las finales de la Liga Nacional que se celebrarán en diciembre.

Enrique Carmona lograba la plata en kata júnior e Israel Morillo también conquistaba el subcampeonato en kumite júnior -55 kg, mientras que Víctor Barco se colgaba el bronce en kata cadete.

