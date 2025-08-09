Paola García, bronce en los Juegos Mundiales
Sábado, 9 de agosto 2025, 11:42
Nueva medalla para el extenso palmarés internacional de Paola García Lozano, al alzarse con el bronce en kata individual femenina en los Juegos Mundiales que ... se disputan en Chengdu (China). La almendralejense acabó segunda en su grupo y cayó en semifinales ante la japonesa Maho Ono. En la lucha por el tercer escalón del podio, la extremeña se impuso a la iraní Fatemeh Sadeghi.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.