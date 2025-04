Paola continúa la mejor saga del tatami

marco A.Rodríguez Badajoz Sábado, 18 de febrero 2023, 13:30 | Actualizado 18:35h. Comenta Compartir

Un espejo de la casa familiar de los García Lozano en Almendralejo es fiel testigo de ese axioma que decreta que sin esfuerzo y sacrificio el éxito deportivo se torna casi inalcanzable. Da fe de ello el reflejo infinito de las hermanas Paola y Marta, que pasaron media niñez y más de media adolescencia frente a él mientras mejoraban los movimientos de sus katas, una de las especialidades del kárate donde no hay combate entre contendientes –kumite– sino la muestra ante los jueces de los gestos, la velocidad, la intensidad, técnica, etc. «No podría decirte la cantidad de horas que pasamos las dos delante del espejo. No lo dejábamos hasta que no nos salían los movimientos y entrenábamos solas y veíamos muchos vídeos por nuestra cuenta. En Almendralejo no había medios para entrenar técnica en aquella época. Luego, cuando nos fuimos a Madrid, sí, ya tenía uno personalizado que nos corrige», confiesa Paola. «Eso lo aprendió de mí. Yo empecé a practicar en ese espejo y ella era más pequeña y también lo hacía. Pasamos mucho tiempo allí delante de él porque las dos somos muy constantes», recuerda Marta.

La eclosión de Paola en el panorama internacional otorga continuidad a la saga de las hermanas García Lozano, referentes en el deporte extremeño por sus laureles mundiales y europeos. Marta, ya retirada pese a sus 24 años, fue campeona del mundo sub 21 y campeona por equipos senior, mientras que la menor, Paola, acaba de revalidar el título continental junior en Chipre tras el conquistado en Praga, antes lo fue cadete, es subcampeona del mundo junior y está batiendo récords de precocidad siendo la campeona de España senior más joven de la historia, con 16 años. Debe ser complicado encontrar en el mundo dos hermanas que hayan llegado tan alto en un mismo deporte saliendo de una población de poco más de 30.000 habitantes como la almendralejense.

Ampliar Paola, campeona de Europa junior y subcampeona del mundo. @RFEKarate

Paola afirma estar muy satisfecha con sus recientes éxitos y una prometedora trayectoria convertida en realidad, consecuencia de una cabeza muy bien amueblada. «Eso me suelen decir. La verdad es que estoy muy contenta, entrenando mucho y esforzándome para intentar llegar a la mejor versión de mí. Están saliendo las cosas en el tatami», valora Paola. Una efervescencia triunfadora que no coge por sorpresa a la hermana mayor, que hace tiempo avisó de que sus expectativas hacia ella eran máximas. «Siempre he dicho que ella iba a ser mejor que yo. Sabía que esto iba a pasar, lo tenía muy claro y no está siendo una sorpresa».

Al Europeo de Chipre acudió la familia al completo, con los padres Agustín y Toni, más Marta, un apoyo siempre agradecido para quien todavía es una cría. «Llevo tres Europeos y en ninguno pudieron estar juntos. En el primero por el covid, que por suerte ya se ha superado eso y ya hay público, y en el segundo solo mis padres. Eso ayuda mucho a la hora de afrontar un campeonato. Siempre cuento con su apoyo allá donde voy».

La influencia de Marta en Paola es más que evidente, hasta el punto de que la segunda asegura que no se hubiera dedicado al kárate si antes no lo hubiera hecho la primera. «Me gustan mucho los deportes y quizá me hubiera decantado por otro», desvela. ¿Y en qué se parecen una a la otra? Paola contesta que técnicamente no sabría decirlo pero sí en la constancia de ambas. Esa capacidad de no rendirse jamás. «Somos muy disciplinadas e intentamos dar siempre lo mejor de nosotras en todo lo que hacemos. Es un carácter muy significativo en las dos. Desde pequeñas tuvimos muy claros nuestros objetivos, disfrutamos pero trabajamos mucho porque al final no es cuestión de suerte. Ella es muy constante y disciplinada y eso me ha hecho a mí ser como soy y conseguir lo que me propongo». «Siempre he sido muy cabezona pero creo que ella me supera. Si quiere algo va a por ello y le da igual pase lo que pase o si se tiene que llevar un camión por delante», añade Marta.

Ni fútbol ni kárate

Marta abrió el camino pero no lo tuvo fácil. Desde muy niña le gustaba mucho el fútbol pero su padre no le dejaba. Tampoco el kárate, pese a que el progenitor lo practicaba. Así que tuvo que convencerle. «Me apuntó a ballet obligada porque decía que el fútbol era para niños y yo iba porque me tiraban de la coleta y llorando. Siempre estaba con una pelota en los pies. Al final lo conseguí con el kárate, pero me costó muchísimo. Me decía:‘¿Por qué a esta niña no le gustan las muñecas?’. Lo convencí y ahora está encantado».

Ampliar Marta, campeona mundial sub 21 y campeona senior por equipos.

Lógico, pues su carrera fue espectacular hasta llegar a la cima mundial sub 21 y oro planetario por equipos absolutos. Se retiró muy pronto, demasiado, porque hay parámetros en el deporte que son incontrolables y para ella primaba su bienestar mental. «Prefiero tener buena salud mental que estar amargada, entre comillas. Si estoy bien haré lo que tenga que hacer, pero si estoy mal cortaré de raíz. Eso me lo ha enseñado el kárate. La exigencia la controlo yo, pero hay otros factores que hacen que no seas feliz», argumenta al tiempo que reconoce que el hecho de que el kárate no se reconociese como olímpico influyó sobremanera en aquella decisión ya que su sueño era representar a España en unos Juegos. Desde Madrid, donde viven juntas, Marta da clases online a niños que compiten y en el gimnasio donde entrenan las hermanas, Kumo Sports. Además, es entrenadora de una niña que está en la selección mexicana y no descarta que en el futuro forme parte de ese staf técnico azteca incluso como seleccionadora.

Ambas lamentan que no hayan coincidido ni se hayan enfrentado sobre el tatami. La ilusión de Marta es regresar a nivel autonómico o nacional haciendo equipo con su hermana en la modalidad de kata por equipos, pero Paola lo niega porque dice estar muy centrada en sus entrenos, objetivos y estudios. «Ya no me cabe más en la cabeza. No me da la vida para todo», bromea. «La esperaré, la esperaré. No descarto que algún día hagamos equipo», espeta Marta.

Y hablando de objetivos, una vez ganado los Europeos cadete y junior (en dos ocasiones) y ser la mejor en España pese a su corta edad, el próximo reto de la pequeña de las García es el Europeo absoluto, que se disputa en Guadalajara a finales de marzo. «Por los resultados del último año tengo muchas opciones de entrar en la lista que dé la federación, ya he entrenado con los seleccionadores y las sensaciones han sido muy buenas. Mi cabeza está en el Europeo aunque no hayan salido las listas, pero si tengo la ocasión de representar a España pues lo intentaremos hacer de la mejor manera posible», apunta Paola, que es consciente de que aquello será otro mundo pues no tiene mucha experiencia en categoría absoluta. Aunque lo que se propone lo consigue.

