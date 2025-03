Un padre se queja de la falta de ayudas a su hija del CN Badajoz

M. A. R. BADAJOZ. Domingo, 9 de junio 2024, 09:27 Comenta Compartir

En ocasiones la manta es tan corta que no puede cubrirlo todo, de arriba a abajo. Algo así le está ocurriendo al Club Natación Badajoz, que capea el temporal como puede a base del tesón y altruismo de sus miembros. El padre de una nadadora junior del CNB, Carmen Valencia, en contacto con este periódico, se queja de que su hija ya no recibe la pequeña ayuda que el club ofrecía a aquellos nadadores/as destacados para sus desplazamientos, por ejemplo a los Campeonatos de España, el próximo en un par de semanas en Palma de Mallorca.

El progenitor, Serviliano Valencia, lamenta que su hija no pueda contar con ese apoyo para afrontar los costes del viaje u otros gastos. «Sé que lo han aprobado en la asamblea y que es del todo legal, pero deberían pensar en que las subvenciones que les conceden las administraciones dependen de las marcas de los deportistas, y mi hija las tiene para poder participar en el Campeonato de España Junior». No hablamos de mucho dinero, en torno a unos 200 euros como relata el padre de Carmen, pero cuando la soga de la crisis económica aprieta el cuello cualquier cantidad es importante.

Desde el Club Natación Badajoz, su presidenta, María de los Ángeles Córdoba, argumenta que la crisis que atraviesa la entidad deportiva significó que se tuvieran que aprobar medidas como esta, pensando más en el beneficio de la mayoría de los chicos y chicas en detrimento de un grupo muy menor con presencia en esos torneos nacionales. «Hemos tenido problemas económicos y tuvimos que pensar primero en los más de 200 niños y niñas que se mueven por toda Extremadura antes que en dos o tres que viajan fuera, ese es el motivo. Ojalá pudiéramos hacer más pero en estos momentos no se puede. Estamos colaborando en todas las cosas del club como podemos, muchas horas y ahora casi sin dormir con el Meeting Internacional del sábado intentando hacerlo lo mejor posible pese a que no cobramos por esta labor», defiende la directiva al tiempo que añade que otras opciones hubieran sido, por ejemplo, subir las cuotas a los socios, algo que no era del agrado de prácticamente ninguno.

Serviliano se refiere también a un fondo de contingencia que el Club Natación Badajoz tenía en sus previsiones, cuestionándose si no sería un buen momento para utilizarlo, pero desde la entidad pacense contestan que ese fondo, que es verdad que existe, tuvo que destinarse al pago de colaboradores o ciertos empleados que trabajan en las pruebas deportivas durante el verano y que tienen que cobrar. En el club extremeño aseguran que trabajan a destajo para conseguir patrocinadores que puedan aportar su granito de arena y mejorar la situación, pero afirman encontrarse demasiadas puertas cerradas.