El pacense Raúl García, subcampeón del mundo máster en París

Raúl García se proclamó con todo merecimiento subcampeón del mundo máster de judo en el Dojo de París. Un tatami donde se celebran algunos de ... los torneos más relevantes a nivel internacional de este popular arte marcial nipón. Este flamante asturiano que tiene el grado de séptimo DAN, pacense de adopción tras más de tres décadas en tierras extremeñas, no pudo repetir el oro de 2010 en Budapest, pero una vez más ha demostrado que es uno de los mejores del planeta en los superligeros (menos de 60 kilos). Sin ir más lejos este mismo año fue medalla de bronce en el Campeonato de Europa, que conquistó en 2019 y 2023, sin olvidar sus numerosos títulos nacionales en su categoría.

Cabe resaltar que el Mundial tuvo un altísimo nivel y contó con una participación superior a los 2.500 judocas procedentes de 90 países. Raúl García, tras una dura fase previa, venció en octavos de final en la categoría M 60 al francés Abdemounene de ippon (victoria antes del límite) para doblegar en cuartos al italiano Emanuele Agostini de yuko en la técnica de oro. En semifinales le tocó el durísimo kazajo Marat Karakanov, al que derrotó en un titánico duelo, mientras que en una apretada final cayó ante el belga Ermano Agostini.

Raúl García de 57 años, que pertenece al Club Récord de Badajoz, es santo y seña en la Federación Extremeña. Desempeña actualmente con éxito su labor de profesor de Educación Física del Colegio Público Guadiana tras haber pasado por La Parra, donde estuvo once años para después ejercer la docencia en Montijo y Almendralejo.

Confía seguir compitiendo a nivel internacional, aunque apenas tiene ayudas y no pudo acudir a algunas citas que se disputaron en otros continentes. «Ha sido un torneo extraordinario y continuaré intentándolo si el trabajo y la salud me lo permite, pues me encanta la competición», apostilla el asturiano que ya se enfundó un judogui a los seis años.