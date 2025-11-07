HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Raúl García, con la medalla de plata lograda en el Mundial de París. HOY
Judo

El pacense Raúl García, subcampeón del mundo máster en París

El deportista del Club Récord de Badajoz cayó en una apretada final de la categoría de menos de 60 kilos ante el belga Ermano Agostini

R. H.

Badajoz

Viernes, 7 de noviembre 2025, 14:15

Comenta

Raúl García se proclamó con todo merecimiento subcampeón del mundo máster de judo en el Dojo de París. Un tatami donde se celebran algunos de ... los torneos más relevantes a nivel internacional de este popular arte marcial nipón. Este flamante asturiano que tiene el grado de séptimo DAN, pacense de adopción tras más de tres décadas en tierras extremeñas, no pudo repetir el oro de 2010 en Budapest, pero una vez más ha demostrado que es uno de los mejores del planeta en los superligeros (menos de 60 kilos). Sin ir más lejos este mismo año fue medalla de bronce en el Campeonato de Europa, que conquistó en 2019 y 2023, sin olvidar sus numerosos títulos nacionales en su categoría.

