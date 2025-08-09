El pacense Jorge Hernández se mete en la final del 4x100 del Europeo sub-20

R. H. Badajoz Sábado, 9 de agosto 2025, 19:45 Comenta Compartir

Finalizada la participación individual de los extremeños en el Campeonato de Europa sub-20 de atletismo en Tampere (Finlandia), queda la última baza en el relevo corto del 4x100 con la presencia del pacense Jorge Hernández. Y el equipo español luchará por las medallas en la final tras imponerse en su ronda con un tiempo de 39.93, segunda mejor marca de todos los competidores, solamente superado por Gran Bretaña. En su serie superaron a Polonia (40.25) y Países Bajos (40.33).

Inició la carrera Ignacio Hernández, entregando la posta a Ander Garaiar, oro de la distancia individual el viernes, luego fue turno de Oriol Sánchez y se encargó de cerrar una actuación para el recuerdo Jorge Hernández, que además firmó la octava mejor marca de siempre.

Las marcas y las sensaciones invitan a soñar con subir a alguno de los escalones del podio en la final, que se disputará este domingo, a partir de las 17.05.

El deportista del Club Atletismo Badajoz tratará de resarcirse de la decepción de no haberse metido en la final de los 100 metros tras quedarse a solo dos centésimas de lograrlo en la carrera de semifinales disputada el pasado jueves.

