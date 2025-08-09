HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Desactivan el nivel 1 de peligrosidad en la reactivación del incendio en Aldea del Cano
Jorge Hernández (segundo por la derecha) junto a sus compañeros del relevo del 4x100. RFEA
Atletismo

El pacense Jorge Hernández se mete en la final del 4x100 del Europeo sub-20

El equipo español ha vencido en su carrera y ha firmado el segundo mejor tiempo de todos los participantes con una gran actuación del extremeño

R. H.

Badajoz

Sábado, 9 de agosto 2025, 19:45

Finalizada la participación individual de los extremeños en el Campeonato de Europa sub-20 de atletismo en Tampere (Finlandia), queda la última baza en el relevo corto del 4x100 con la presencia del pacense Jorge Hernández. Y el equipo español luchará por las medallas en la final tras imponerse en su ronda con un tiempo de 39.93, segunda mejor marca de todos los competidores, solamente superado por Gran Bretaña. En su serie superaron a Polonia (40.25) y Países Bajos (40.33).

Inició la carrera Ignacio Hernández, entregando la posta a Ander Garaiar, oro de la distancia individual el viernes, luego fue turno de Oriol Sánchez y se encargó de cerrar una actuación para el recuerdo Jorge Hernández, que además firmó la octava mejor marca de siempre.

Las marcas y las sensaciones invitan a soñar con subir a alguno de los escalones del podio en la final, que se disputará este domingo, a partir de las 17.05.

El deportista del Club Atletismo Badajoz tratará de resarcirse de la decepción de no haberse metido en la final de los 100 metros tras quedarse a solo dos centésimas de lograrlo en la carrera de semifinales disputada el pasado jueves.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ingresada en UCI una niña de 4 años al sufrir un trauma craneoencefálico en un accidente de tráfico
  2. 2 La Guardia Civil investiga la muerte por arma de fuego de un hombre en Alange
  3. 3

    Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo
  4. 4 Un ciclista ingresa en la UCI tras caerse por colisionar con otro en Alange
  5. 5 Detenido el concejal de Fiestas de Catarroja por agresión sexual a un menor
  6. 6 Cayetana Guillén Cuervo: «Sufrí una brutal agresión sexual a los seis años a manos de ocho hombres»
  7. 7 El Corte Inglés cerrará la tienda Sfera de la calle Segura Otaño en Badajoz
  8. 8 Multa de 3.000 euros por montar un circuito ilegal de madrugada en Don Benito: así es el vídeo viral
  9. 9 Fran, el extremeño que triunfó en Gran Hermano, saltará al ruedo de Barcarrota como novillero
  10. 10

    Agenex busca a 9.000 extremeños que no cobran el bono social térmico porque no saben que pueden

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El pacense Jorge Hernández se mete en la final del 4x100 del Europeo sub-20

El pacense Jorge Hernández se mete en la final del 4x100 del Europeo sub-20