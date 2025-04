Pablo Cardona se queda sin final en Burdeos

Lunes, 17 de junio 2024, 08:29 Comenta Compartir

No pudo ser y el extremeño Pablo Cardona se tuvo que conformar con unas semifinales que no son poca cosa. Después de acceder a la ... pelea por entrar en la final junto a su pareja Lucas Bergamini al ganar a la dupla Collado-Diestro por 1-6, 6-4 y 6-1, en la semifinal no pudieron lograr la victoria ante Jon Sanz y Coki Nieto, quienes les eliminaron del torneo por 6-4, 3-6 y 7-6.

