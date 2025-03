Pablo Cardona se pierde los octavos en Acapulco por la ausencia de Paquito Navarro

Redacción BADAJOZ. Viernes, 29 de noviembre 2024, 09:22 Comenta Compartir

«Hasta que no muera alguien, no van a dejar de ponernos a esta hora». En el partido de primera ronda del Major de Acapulco que Paquito Navarro y el emeritense Pablo Cardona disputaban ante los suecos Vasques y Axelsson saltaba la polémica. El durísimo encuentro de casi tres horas con unas altas temperaturas motivaba el enfado del sevillano que, horas después, anunciaba que renunciaba a jugar su choque de octavos por motivos personales. No ha trascendido mucho más al respecto, aunque se vincula a un tema familiar urgente. De esta manera, sus rivales, el pacense Antonio 'Pincho' Fernández y José Jiménez logran el pase directo a los cuartos de final del torneo mexicano.

Por su parte, en la madrugada del jueves, el emeritense Teo Zapata y Enrique Goenaga vencieron a Pedro Araújo y José David Sánchez por un doble 6-4. El pacense José Antonio García Diestro y Sanyo Gutiérrez cayeron ante Aris Patiniotis y Jesús Moya por 6-4/6-1.

En el cuadro femenino, la moralejana Paula Josemaría y Ariana Sánchez, que llegan tras sellar hace dos semanas en Kuwait el número 1 matemático para 2024, abrieron fuego enfrentándose a Sofía Saiz y Marina Lobo, a las que derrotaron con facilidad por 6-2/6-3 y la siguiente ronda les deparaba el cruce ante Alejandra Alonso y Andrea Ustero.