Pablo Cardona derriba la puerta

Manuel García Badajoz Miércoles, 16 de noviembre 2022, 21:09 Comenta Compartir

No recuerdo ningún día de mi vida sin jugar al pádel». Desde su más tierna infancia, Pablo Cardona (Mérida, 8-11-2004) renunciaba a agitar el sonajero para ir perfeccionando su agarre en la empuñadura, pese a que los 45 centímetros reglamentarios casi superaban su estatura y sus diminutos dedos apenas acertaban a abarcar una superficie ínfima. «Desde que nací siempre he tenido una en las manos, hay fotos mías de bebé sosteniéndolas». Lo mamó en casa, porque su padre, Rafael, fue socio fundador del circuito Padel Pro Tour, el antepasado más cercano del actual World Padel Tour, y presidente del Tiro Pichón de Mérida, donde el pádel era uno de los deportes predilectos.

Para él 2022 ha significado un año de transición en el que ha cumplido la mayoría de edad y ha firmado su primer contrato como profesional de la mano de Adidas Padel. Este verano finalizó el Bachillerato y cambió Mérida por Madrid para dedicarse íntegramente a su pasión. En unos meses ha pasado de vivir con sus padres a compartir piso en la capital de España con Fran Guerrero, otro de los integrantes de M3 Padel Academy, uno de los centros de referencia a nivel mundial en cuyas entrañas se entrenan figuras del deporte del 10x20 como Juan Lebrón y Ale Galán, dos espejos en los que se mira diariamente. «Es un lujo estar con ellos. Son dignos de admirar. Te das cuenta de por qué son los números 1. Sonj los mejores y entrenan como si fueran los peores, con gran intensidad, da igual con quién, y es de eso de lo que tenemos que aprender mucho, porque es el secreto para mantenerse ahí arriba».

También coincide con el grueso de la armada extremeña. «Nos llevamos muy bien y tenemos muy buena relación». Ha hecho buenas migas con Teo Zapata, también emeritense, «que es casi mi hermano aquí» y se entusiasma cuando se le plantea la idea de unir sus palas: «Me haría mucha ilusión, porque siempre ha sido un referente, es un ejemplo». Y afila el colmillo ante la hipótesis de un duelo romano-pacense. «Me encantaría jugar contra 'Pincho Fernández y José Antonio García Diestro, comenta con tono pícaro. Y ya más serio reconoce que «sería difícil ganarles, porque están a un nivelazo, pero todo se puede dar en un futuro».

Su rutina es muy diferente ahora. Antes acudía por las tardes a las instalaciones emeritenses de Es+Pádel cuando salía de las clases del instituto, «y no tiene nada que ver con lo que hago aquí». A las nueve ya se ponen en manos de los técnicos hasta las 11, luego les toca físico e intentan doblar turno en la jornada vespertina si la carga de torneos del calendario lo permite, «porque a veces estamos por Madrid casi de paso y tenemos que aprovechar para descansar un poco».

También en el apartado académico Pablo Cardona ha subido un escalón en su proceso de madurez para aterrizar en el ámbito universitario y todo lo que ello rodea, aunque es consciente de que la parte lúdica será más restrictiva para él, o no... «Tienes que sacrificar eso, pero puedes hacer otras cosas que también están bien y las puedes compaginar con el deporte. Pero por un día de vez en cuando no va a pasar nada», se excusa con una risa traviesa propia de su edad, aunque su voz profunda y su 1,88 de altura despisten. Cursa el grado en administración de Empresas en inglés en la Carlos III, argumenta que «la prioridad es el pádel, pero trato de sacarle tiempo a la carrera» y que alejado de las pistas en un futuro le gustaría seguir ligado a una ocupación que es parte indisociable de su vida.

En las pistas también ha cerrado una etapa, la de los torneos de menores en los que siempre ha brillado, con un talento precoz que le hacía ir por delante de la categoría que le correspondía. «Donde se aprende más es con los mayores y no es que tuviera prisa, pero siempre he pensado que cuanto antes mejor». El broche de oro ha sido el doble título de campeón de Europa en el Club Sportcity de Valencia, logrando el cetro con la selección española y en junior aumentó los réditos de una prolífica sociedad con Pol Hernández, derrotando en la final a Guillermo Collado y Daniel Santigosa (6-7, 6-3 y 6-4). «Ha sido una experiencia increíble, la mejor que he vivido en mi etapa de menores», narra.

Dejando su impronta en el WPT

Otro hito que apuntarse este curso ha sido su primera irrupción en el cuadro del WPT. Fue en el French Open de Toulousse tras una fase previa espectacular, enfrentándose en dieciseisavos a Juan Martín Díaz y Alejandro Arroyo, ante quienes claudicó junto a Miguel Benítez. Pero su discurso es rotundo al respecto y nada lo desvía de su objetivo. «Lo menos importante para mí son los resultados, tengo que centrarme en mejorar, lo demás irá viniendo solo». En 2021 formó tándem con Alonso Martínez y esta campaña la empezó con José María Mouliaa, pero su lesión hizo cambiar los planes. «Tiene mucha experiencia y a los jóvenes nos convienen jugadores así». El baile de parejas es habitual a estos niveles y trata de aprovechar sus oportunidades.

Actualmente ocupa el puesto 97 en el ranking y aunque hablar de metas a largo plazo le abruma y es prematuro, no vacila al postular que «quiero ser número 1 algún día y tengo claro que lo intentaré hasta el último momento». Posee varias cualidades muy demandadas en el circuito y es consciente de que le abrirán puertas para asociarse con grandes espadas. «Soy zurdo, alto y le pego bien, un perfil que no es tan habitual. Mi estilo de juego está muy cotizado». Potente y agresivo, su envergadura le permite cubrir mucha pista y en la red es letal, aunque considera que «atrás soy uno más». Sus características físicas le impiden implementar esa faceta y su desafío es tapar sus debilidades: «No voy a defender como Chingoto o Di Neno, pero sí puedo tapar de otra forma y potenciar mis puntos buenos».

«Quiero jugar el torneo del WPT en Extremadura y ser profesional», soñaba con 11 años en declaraciones a este diario, una década después sonríe al rememorarlo y añade entre risas: «el primer paso está conseguido, lo otro es más difícil y no está en mi mano».

Temas

Pádel

Comenta Reporta un error