Pablo Alonso descartó ofertas de Superliga por el Arroyo

Redacción BADAJOZ. Sábado, 31 de mayo 2025, 12:08

Pablo Alonso reconoce que manejaba varias opciones para entrenar la próxima temporada, «algunas de ellas incluso de SF1 y otras de SF2, pero desde ... un principio la propuesta de Arroyo de la Luz me pareció la mejor». El nuevo entrenador del Extremadura Arroyo sostiene que cuando recibió la oferta del presidente Adolfo Gómez lo tuvo claro. «La verdad es que no me lo pensé mucho. Quedamos en una siguiente ocasión para hablar tranquilamente del proyecto y sentí que todo cuadraba perfectamente».

Pablo Alonso (Madrid, 1991), que en la actualidad forma parte del equipo técnico de la FEVB de las selecciones españolas sub-16 y sub-18, asegura que el Arroyo «es un equipo muy reconocido a nivel nacional» y además «respetado y valorado por su admirable trayectoria deportiva». En cuanto a los fichajes, el técnico confía en tener pronto la plantilla cerrada.

