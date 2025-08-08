HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El placentino Óscar Gaitán acarició la medalla de bronce. RFEA
Atletismo

Óscar Gaitán roza el bronce en el 5.000 del Europeo sub-20

El atleta placentino se quedó encerrado en los últimos metros de la final y se esfumaron sus opciones de medalla

R. H.

Badajoz

Viernes, 8 de agosto 2025, 20:26

Termina la participación extremeña en el Campeoanto de Europa de atletismo sub-20 de Tampere (Finlandia). Muy cerca estuvo el placentino Óscar Gaitán de colgarse la medalla de bronce en la final de los 5.000 metros, ya que apenas un par de décimas le relegaron al cuarto lugar (14:15.59) en una prueba que ganó el belga Willem Renders con una marca de 14:14.59, por delante del sueco Karl Ottfalk (14:14.78), que terminó segundo, y del noruego Magnus Øyen (14:15.32), tercero.

En una carrera muy táctica, a Gaitán le penalizó ubicarse en las calles interiores, lo cual provocó que se quedara encerrado y no pudiera lanzar su ataque definitivo en el tramo final para luchar por las preseas. Pese a ser consciente de que tenía dentro más que esa 'medalla de chocolate' que finalmente se trae de la cita nórdica, manifestó al término de la carrera que se sentía «frustrado pero no enfadado conmigo mismo».

Pese a una cierta decepción inevitable, se mostró satisfecho por lo ofrecido sobre el tartán, «lo he dado todo y por eso no tengo nada que reprocharme». La lectura positiva tras terminar su actuación fue que la recompensa está a su alcance y se enfocará en quitarse esa espinita en próximos eventos, «se me ha escapado por poco, a seguir entrenado y estoy seguro de que llegará».

Por su parte, Andrés González no pudo meterse en la final del 1.500 al acabar noveno (3:59.16) en la segunda semifinal (se clasificaban cuatro por puestos y los cuatro mejores tiempos) en una serie lenta en la que ninguno de los participantes consiguió el pase por tiempos.

