Óscar Gaitán conquista el Nacional de Fondo

ATLETISMO / SUB 18

Domingo, 26 de marzo 2023, 16:31

Óscar Gaitán conquistó un nuevo título en el Campeonato de España de Fondo en Pista-Trofeo Ibérico celebrado en Burjassot (Valencia). El atleta placentino se hizo con el oro en los 5.000 metros en categoría sub 18. Óscar Gaitán (EA Plasencia) suma un nuevo entorchado apenas una semana después de ganar en el Nacional de Cross Sub 18. María Elena Gordillo (Atletismo Almendralejo) fue séptima en los 5.000 de la categoría conjunta Sub 18-Sub 20 y Andrea Buenavida (Valencia de Alcántara ) duodécima.