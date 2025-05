Óscar Gaitán, campeón de España sub 18 de cross

Miércoles, 22 de marzo 2023, 08:08 Comenta Compartir

El placentino Óscar Gaitán se proclamó campeón de España de cross sub 18 en Pamplona. El Campeonato de España de Campo a Través sub 16, sub 18 e Inclusivo por Federaciones Autonómicas dejó un nuevo éxito de las promesas extremeñas. Extremadura fue cuarta con cinco atletas en el 'top 30' con Andrés González (16º), Carlos Gaitán (20º), Daniel López (24º) y Víctor Hernández (30º) . En categoría femenina, Elena Gordillo fue séptima y Andrea Buenavida novena.