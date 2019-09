Mundiales de Doha Orlando Ortega avanza como el mejor vallista de las series Orlando Ortega, durante su serie. / Lucy Nicholson (Reuters) El principal candidato a medalla para España vence su primera carrera en 13.15 con sensaciones de seguridad e incluso de récord nacional MIGUEL OLMEDA MADRID Lunes, 30 septiembre 2019, 20:08

Orlando Ortega llegaba a Doha como la principal opción de medalla para España, apenas tres semanas después de ganar su segunda Diamond League, y el vallista no decepcionó en su primera toma de contacto con la pista del Khalifa Stadium. En una primera ronda donde los nervios siempre juegan alguna mala pasada, Ortega arrasó su serie de 110 vallas con un crono de 13.15, el mejor de toda la clasificación, y las sensaciones de que su primera medalla mundialista como español y su propio récord nacional (13.04) pueden caer a lo largo de esta semana.

«Me encuentro muy bien, muy tranquilo», repasó Ortega después de la carrera. «Tenía muchas ganas de que sonara el disparo de salida», reconoció, aunque sin pasar por alto que en semifinales «habrá que correr mucho más». Por eso el vallista quería testarse este lunes. «Pero me he dado cuenta de que estoy mucho mejor de lo que pensaba», admitió.

Ortega logró el mejor tiempo de las cinco series, imponiéndose a otros favoritos como el ruso Sergey Shubenkhov (13.27), el norteamericano Grant Holloway (13.22) y el vigente campeón olímpico y mundial Omar McLeod (13.17). La sorpresa la protagonizó el otro estadounidense, Daniel Roberts, segundo en el ranking de 2019, que fue descalificado tras romper una de sus vallas e invadir la calle de su izquierda. «Lamentablemente no va a estar en semifinales un buen competidor, un buen amigo», señaló Ortega, que recalcó que «cualquier mínimo error te puede eliminar, por eso hay que estar muy concentrado».

«Para ganar el oro habrá que correr en menos de trece segundos. Yo me encuentro muy bien y no pienso en lo que puedan hacer los rivales»

El actual subcampeón olímpico, pese a su gran estado de forma, no se confía para la semifinal y la final del miércoles: «La competencia va a ser muy dura, para ganar el oro habrá que correr en menos de trece segundos. Yo me encuentro muy bien y no pienso en lo que puedan hacer los rivales».