Se retira Ona Carbonell, leyenda de la sincro

Ignacio Tylko Madrid Viernes, 19 de mayo 2023, 13:00 | Actualizado 17:34h. Comenta Compartir

Ona Carbonell, doble medallista olímpica de natación sincronizada y con una trayectoria inigualable que ha superado incluso a otra mítica de la especialidad como Gemma Mengual, ha anunciado este viernes su retirada de la alta competición a los 32 años. La catalana lo ha hecho en una multitudinaria rueda de prensa celebrada en la sede del Comité Olímpico Español y rodeada por toda su gente, compañeras, dirigentes y diferentes figuras del deporte español.

Durante el emotivo acto se le ha tributado un homenaje en el que se han recordado los mejores momentos de una extensa carrera repleta de éxitos y récords que han trascendido al mundo del deporte. Casi dos décadas en las que la barcelonesa ha sido capaz de crear un estilo genuino que provocó la admiración del mundo de la sincro, incluida la poderosa Rusia.

La mediática Ona puede presumir con orgullo de ser la primera nadadora capaz de ganar siete medallas en un Mundial y de situarse como la mujer con más podios en esta competición. Sus 23 preseas univesales la colocan solo por detrás de un tal Michel Phelps (33) y de otra figura única como Ryan Lochte (27). Más allá de su palmarés, ha trabajado para dar visibilidad a su deporte y para luchar por los derechos de las madres deportistas. En esta última faceta se había desempeñado con ahínco en estos últimos años, manteniendo su papel de capitana de la selección española.

Su capacidad, casi innata, para aprovechar la más mínima oportunidad que se le presente y para desenvolverse con desparpajo y arte en la piscina, en ante un micrófono, en una pasarela y hasta en un popular programa de cocina, han hecho que su figura adquiriese aún más relevancia. No deja de ser una pena, empero, que haya gente que conozca más a Ona por su papel en MasterChef que por una trayectoria maravillosa con esas 23 medallas mundiales, doce europeas y dos olímpicas.

«Muchísimas gracias a todos por venir. Hoy dejo de ser una de las niñas de sincro, pero muy feliz por esta etapa», dijo Ona, emocionada, en el salón Alfredo Goyeneche de la casa del deporte español. «Me siento muy afortunada y agradecida de no tener que retirarme por una lesión o algún otro problema. Lo hago de forma serena, meditada, agradecida y tranquila conmigo misma», desgranó.

«Me retiro porque llevo 23 años en la sincro, 18 de ellos en el deporte de élite. Desde los 14, la sincro ha sido el eje central de mi vida. Me ha dado muchísimo», explicó Ona. «Aquí he conocido el dolor físico y mental, pero también el agradecimiento del trabajo bien hecho, la humildad, el compañerismo, el valor del sacrificio, la confianza, el respeto mutuo. Las llevaré siempre conmigo y estaré siempre agradecida por todo ello», enfatizó.

Ona agradeció el apoyo de compañeras, entrenadoras, clubes y todas las autoridades y personas que le han acompañado en su carrera. Realizó una crítica implícita a la polémica entrenadora Anna Tarrés, hoy diputada en el Parlamento de Cataluña. «He visto graves formas de trabajo que me afectaron a mí y a varias compañeras, formas que no comparto porque no son compatibles con el alto rendimiento. Gracias a mi familia y a mi entorno pude sobreponerme y encontrar otras formas de trabajo respetuosas con los valores que he mencionado». Según Carbonell, «hay que tener siempre presente el ejemplo que damos a la sociedad y a los niños y niñas».

«He intentado ser consecuente y me voy orgullosa por ello. Me ha hecho muy feliz ver cómo la ilusión por la sincro seguía. Me he dado cuenta de que era más importante el ejemplo que daba que las medallas y los éxitos que conseguía. Por eso he intentado trabajar para hacer un mundo más sostenible y justo», reflexionó.

Voz clave en el deporte femenino

«Hace años que me di cuenta de que el deporte femenino no tiene la misma voz y he luchado para que podamos tener igualdad. Gracias a lo vivido con mi maternidad, he visto lo poco que ha avanzado el deporte en ello. He trabajado para ello y quiero agradecer la disponibilidad del Comité Olímpico Español y de Alejandro Blanco para la creación de la Comisión de Maternidad y Deporte. Trabajaremos para ayudar a las deportistas que quieran ser madres sin renunciar a su carrera deportiva», añadió Carbonell, que seguirá ligada al mundo del deporte aunque «robando horas al sueño, a la familia a a los amigos», se graduó en Diseño de Moda.

Dedicó unas preciosas palabras a sus compañeras de selección, presentes en el acto. «Sois fuertes, valientes y muy trabajadoras. Sois un grupo maravilloso. Me retiro hoy y ya os echo de menos. En mi carrera he aprendido de todas las compañeras. Con vosotras hemos hecho un grupo muy unido y solidario. Esto es una suerte y se refleja en el agua. Os quiero». También agradeció el esfuerzo de su familia: «Siempre habéis estado a mi lado, pero dándome libertad para tomar mis decisiones. Me habéis puesto un hombro para llorar y abrazos para confortarme y me habéis dado los valores que tengo».

En un acto conducido por la popular Paloma del Río, que comenzó con una coreaografía interpretada por la joven gimnasta Cristina Morales e interpretada por Ruth Lorenzo, Ona tuvo especiales palabras para Pablo, su pareja, y sus hijos. «Siento que tu prioridad ha sido acompañarme para conseguir su sueño. Gracias a mis hijos, sois lo más bonito de mi vida. Teneros cerca me ha hecho volar alto. Con vosotros todo vale la pena».

«Estrella, referente y amiga» En la hora de los discursos más institucionales, Ona recibió los parabienes de José Manuel Franco, presidente del Consejo Superior de Deportes, de Fernando Carpena, máximo mandatario de la Federación Española de Natación, y de Alejandro Blanco, líder del movimiento olímpico español. «Has sido capitana, estrella, referente y sobre todo amiga. Aunque lo que más admiro es tu implicación en las facetas sociales», destacó Franco. «Los deportistas necesitan calidad, espíritu de sacrificio y una cabeza muy bien amueblada. Lo conseguiste todo con muchísimo esfuerzo. He sido un afortunado de convivir contigo. Tu trayectoria deportiva ha nutrido al deporte español y a la natación artística mundial. Transmites y tienes valores», ensalzó Carpena. «Los seres humanos tenemos la cualidad de poder intentar alcanzar la perfección. En ese camino no se alcanza, pero sí se llega a la excelencia. Eso lo has alcanzado», resumió Blanco, que le hizo entrega de un obsequio y destacó sobre todo el papel de Ona en la lucha por el papel de las mujeres madres en la práctica deportiva.