Olguín: «Zalaeta tiene un equipazo, pero estamos supermotivadas»

La colocadora ítalo-argentina del Extremadura Arroyo Camila Olguín ha asegurado que el CV Zalaeta de La Coruña, próximo rival del equipo extremeño, ha conformado «un auténtico equipazo, muy equilibrado en todas las zonas, pero nosotras estamos supermotivadas, con ganas de mostrar nuestra mejor cara a la afición y queremos llevarnos los puntos en juego, para seguir optando a la Copa Princesa». Olguín, que llegó a la disciplina del cuadro cacereño el pasado mes de septiembre, afirma asimismo que la formación gallega «está cuajando una gran primera vuelta, y está segunda en la clasificación, empatada con nosotras, por méritos propios».

La pasadora reconoce que desde que arribó a Arroyo de la Luz «me he sentido muy cómoda, la gente de aquí me ha ayudado mucho, tanto las compañeras, como la junta directiva, como gente del pueblo que no me conocía y que sin embargo la noto a mi lado en todo lo que pueda necesitar».

Acerca de la marcha de la escuadra arroyana, subraya que después de la derrota en el primer partido ante Torrejón, «hemos seguido trabajando muy duro y cada día nos encontramos un poco más sólidas, aunque todavía nos queda mucho trabajo por delante». «Poco a poco vamos construyendo un plantel con una identidad de juego definida, que sobre todo pasa por ser contundentes en ataque y eficientes en bloqueo y, desde luego, el próximo sábado tendremos una buena prueba de fuego para calibrar nuestra evolución; con nuestra ilusión y el apoyo de nuestra incansable afición, nuestras posibilidades de lograr la victoria se multiplican», concluye Camila Olguín.