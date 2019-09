«Ojalá todo salga bien y nos podamos traer un gran resultado para Extremadura» Javier Cienfuegos | Lanzador de martillo El atleta montijano llega a la cita mundialista en el mejor momento de su carrera como deportista y también en lo personal BADAJOZ. Sábado, 28 septiembre 2019, 10:29

El éxito no mueve un ápice la personalidad humilde de Javier Cienfuegos (Montijo, 15 de julio de 1990). Tal vez por ello no para de emplear la primera persona del plural al ser cuestionado sobre un año para la épica en el que ha devorado una y otra vez su récord de España hasta plantarse en 79,38 metros, comiendo en la mesa de la elite mundial tercero tras los polacos Nowicki y Fajdek, antes inaccesibles y ahora a tiro. El lanzador de martillo -y nuestro político de mayor peso- vuela este sábado a Catar inmerso en una contenida euforia.

-Nada más batir por enésima vez tu récord de España dijiste que querías salir ya para Catar. Ese momento ya ha llegado.

-Pues ahora no me importaría esperar algunos días (se ríe). Un pequeño virus no me ha dejado entrenar hoy (el lunes) y quiero recuperarme bien. Pero estoy bien, no me ha pegado muy fuerte, y con muchas ganas de irme porque en cuanto salga de casa hay que pensar en el Mundial y no hay vuelta atrás.

«Nos llevamos muy bien, los dos somos del Playas, hablamos de los estudios, de cómo te va la vida...» | «Irá a por todo. Ojalá hagamos podio los dos o dos puestos de finalista. Sería la leche» sobre ÁLVARO MARTÍN PIENSO

-¿Sientes que estás ante la mejor oportunidad de tu vida?

-Claro. Estamos ante una buena y bonita oportunidad. Hay que pasar el día 1 esa calificación y después, ya una vez en la final, pensar en las medallas. Estamos en un muy buen momento de forma, los entrenos han ido muy bien y, al final, lo que tenemos que hacer en la competición es lo que entrenamos.

-El hecho de estar tan bien te añade presión o miedo a no fallar...

-Bendita presión. Ojalá hubiéramos estado en las competiciones en esta situación, arriba en la tabla. Y más después de unos años en los que los resultados no salían. Por eso me gusta mucho esta presión.

-No sé si en esos años que dices, también con la operación de espalda, alguna vez perdiste la esperanza de estar ahí arriba.

-El año de la operación estuve muy cerca del récord de España y tuvimos que parar. Al siguiente año, el año pasado, empezamos con poco tiempo para entrenar y sabíamos que 76,71 era poca marca, no era la real. Yo no sé cuál es la verdadera, si 79, 80 o 82, pero este año ha ido perfecto y recogemos lo sembrado.

-Hay que ser muy humilde para quitarte el mérito y otorgárselo a tu descubridor, el incombustible Antonio Fuentes, y a tu nuevo técnico específico Carlos Burón. El martillo llega más lejos pero Cienfuegos sigue siendo el mismo.

-Los dos son los culpables. Me consta que Antonio le echa más horas que un reloj, jaja. Y Carlos igual. Los dos tienen muchísima experiencia y trabajo detrás y sin ellos no estaríamos disfrutando de este momento.

-¿Y qué ha cambiado del anterior Cienfuegos a éste que va arrasando cada vez que se encierra en la jaula y dispara?

-Lo bueno que nos ocurrió con la operación es que tuvimos que cambiar muchas cosas y con tiempo. Es como si hubiéramos empezado de cero. Cambios biomecánicos que le venían bien a la espalda y gracias a eso la mejoría se fue notando. Fue como dar un paso más e hicimos un gran trabajo entre Antonio, Carlos y yo para al final haber explotado.

-Vaya que si has explotado este año. Y no solo en el atletismo. Fuiste padre en este 2019, das el salto a la política como diputado autonómico... Ya solo queda el Mundial.

-Fui padre hace seis meses. Cuando hice el primero de los récords, que fue un sábado, me tuve que venir para dormir en casa y esa madrugada salimos pitando al hospital.

-Te he visto abrazar a tu bebé nada más conseguir la marca.

-Sí. Eso fue en Andújar. A La Nucía no viajaron, pero a Andújar, que es un buen mitin, con gran ambiente y se compite bien, sí. Y a Catar también vienen. Me llevo a la familia.

-A lo mejor te dan otra vez suerte.

-Eso espero. Yo me voy el viernes a Madrid para volar con la expedición el sábado y ellos se irán el domingo.

-Hablemos un poco de lo que pueda ocurrir en Doha. No sé si los polacos son inalcanzables y tu pelea estaría por el bronce con el ruso Pronkin, o si tienes a tiro a los mejores del mundo -Nowicki 81,74 y Fajdek 80,88. ¿Cómo lo ves?

-No, inalcanzables no son. Ni mucho menos, aunque sean los dos claros favoritos. El más regular fue Fajdek, aunque ahora no esté tan bien, pero eso depende de las competiciones porque estará fallando solo entre comillas. Son los dos rivales a batir y llevan muchos años lanzando muchos metros. Obviamente son los favoritos y después estamos todos los demás, pero eso es lo bonito de competir, porque si no, les darían las medallas antes de empezar. Nosotros estamos en un muy buen momento y vamos a competir. Que no se descuiden que puede haber alguna sorpresa. El objetivo principal es el día 1, pasar el corte y entrar en la final con los 12 mejores. En la calificación estás más nervioso. Sólo la pude pasar en el Europeo de Amsterdam. En el resto caí.

-Eso lo vamos a arreglar en Catar. Allí coincidirás con Álvaro Martín. Dos extremeños peleando por medalla en un Mundial. Es histórico.

-Álvaro irá a por todo después de ganar el Europeo. La verdad es que los dos llevamos años yendo a grandes citas, salvo el Mundial de Londres que me perdí por lesión. Es curioso que antes Extremadura destacaba por el fondo y ahora vamos un marchador y un lanzador de martillo. Estoy muy contento. Ojalá todo salga bien y nos podamos traer un gran resultado para Extremadura.

-¿Es bueno tener a un paisano para compartir el tiempo libre allí?

-Tendremos la mañana libre y charlaremos sobre los estudios, de cómo te va la vida... Nos llevamos muy bien, somos del Playas de Castellón los dos y compartimos residencia en Madrid. Ojalá hagamos podio los dos o dos puestos de finalista. Sería la leche.

-Cómo llevas la vida política. Tal y como están las cosas, te veo en el Congreso sacando el martillo...

-(Jaja). Yo con lo de Extremadura ya tengo bastante, que se pongan de acuerdo ellos en Madrid.