HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este jueves, 30 de octubre, en Extremadura?
PREMIER PADEL

Ocasión de oro para Paula Josemaría para recortar puntos a las números 1

Redacción

BADAJOZ.

Miércoles, 29 de octubre 2025, 01:00

Comenta

La lucha por la cúspide del ranking de la Race en el Premier Padel parecía en un punto muerto, sin rivalidad real por la distancia que las líderes habían adquirido y las escasas citas que contempla ya el calendario. Sin embargo, un pequeño resquicio se ha abierto en el horizonte para Paula Josemaría y Ariana Sánchez, a 2.910 puntos de las números 1.

En el P1 de Milán, Gemma Triay y Delfi Brea, que gobiernan con mano de hierro, cedieron terreno al ausentarse de las semifinales por la lesión de la menorquina. Esa circunstancia la aprovecharon la moralejana y la catalana para recuperar terreno al ganar la final.

Ahora se pone en liza el P2 de Egipto, en el que no concurrirán la balear y la argentina, esta vez por problemas físicos de la jugadora sudamericana. Además, también son baja la pareja número 3, Bea González y Claudia Fernández, lo cual allana el camino de Paula y Ari, que inician su concurso en octavos ante Claudia Ordóñez y Candela Lucendo.

La cacereña Lorena Rufo y Jessica Castelló accedieron a la siguiente ronda al vencer a Araceli Martínez y Carolina Orsi, al igual que el pacense José Antonio García Diestro y Víctor Ruiz al doblegar a Ignacio Piotto y Denis Perino. Teo Zapata quedó eliminado en dieciseisavos.

Por otra parte, España logró el doble título en el FIP Euro Padel Cup 2025. En categoría femenina venció en la final a Francia (2-0), con Lorena Rufo dando el segundo punto junto a Jessica Castelló. En la masculina se impuso a Portugal (2-0), con García Diestro en el equipo, aunque no fue necesaria su participación en el tercer partido.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  2. 2

    Asesinato de Belén Cortés: los varones se culpan entre ellos y la joven afirma que se quedó «paralizada»
  3. 3

    Seis residencias, un hospital y 12 colegios de Extremadura están construidos en zonas inundables
  4. 4 Una nueva borrasca atlántica obliga a activar la alerta por lluvias el viernes y el sábado en Extremadura
  5. 5

    El SES vuelve a vacunar a pacientes que recibieron dosis mal conservadas en Montijo
  6. 6

    Al menos diez partidos concurrirán a las elecciones anticipadas del 21 de diciembre
  7. 7 Otros tres imputados por las torturas a la mujer a la que le quemaron la vagina
  8. 8

    El Gobierno se sentará a negociar la subida de los funcionarios tras una manifestación «masiva»
  9. 9

    El cacereño Jesús Redondo ya es el hombre de más edad de España
  10. 10 Detenida en Badajoz por abrir un perfil en una red social de citas con fotos de una conocida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Ocasión de oro para Paula Josemaría para recortar puntos a las números 1