Ocasión de oro para Paula Josemaría para recortar puntos a las números 1

La lucha por la cúspide del ranking de la Race en el Premier Padel parecía en un punto muerto, sin rivalidad real por la distancia que las líderes habían adquirido y las escasas citas que contempla ya el calendario. Sin embargo, un pequeño resquicio se ha abierto en el horizonte para Paula Josemaría y Ariana Sánchez, a 2.910 puntos de las números 1.

En el P1 de Milán, Gemma Triay y Delfi Brea, que gobiernan con mano de hierro, cedieron terreno al ausentarse de las semifinales por la lesión de la menorquina. Esa circunstancia la aprovecharon la moralejana y la catalana para recuperar terreno al ganar la final.

Ahora se pone en liza el P2 de Egipto, en el que no concurrirán la balear y la argentina, esta vez por problemas físicos de la jugadora sudamericana. Además, también son baja la pareja número 3, Bea González y Claudia Fernández, lo cual allana el camino de Paula y Ari, que inician su concurso en octavos ante Claudia Ordóñez y Candela Lucendo.

La cacereña Lorena Rufo y Jessica Castelló accedieron a la siguiente ronda al vencer a Araceli Martínez y Carolina Orsi, al igual que el pacense José Antonio García Diestro y Víctor Ruiz al doblegar a Ignacio Piotto y Denis Perino. Teo Zapata quedó eliminado en dieciseisavos.

Por otra parte, España logró el doble título en el FIP Euro Padel Cup 2025. En categoría femenina venció en la final a Francia (2-0), con Lorena Rufo dando el segundo punto junto a Jessica Castelló. En la masculina se impuso a Portugal (2-0), con García Diestro en el equipo, aunque no fue necesaria su participación en el tercer partido.