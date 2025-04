El nuevo recordman español de maratón clama contra la Federación

J. F. Cachorro Domingo, 3 de diciembre 2023, 19:47 Comenta Compartir

Tariku Novales firmó la mejor marca española de maratón de todos los tiempos, un fantástico tiempo de 2:05:48 con el que ha conseguido el pasaporte para los Juegos Olímpicos de París. Además de la alegría por el tiempo conseguido, el atleta gallego, de 25 años, dijo en la Ciudad de las Artes y las Ciencias manifestó que «el enfado que tengo con la Federación es mayúsculo. Ya no sé qué hacer para que me tengan en cuenta y tengan en cuenta al Maratón en España. El sistema de ayudas de la Federación es nefasto para los maratonianos. He quedado el 21° del mundo y tengo cinco míseros puntos, no llega ni para ayuda económica. Me han dicho que no cumplo los criterios y es una auténtica vergüenza… mejor me callo», bromeó.

El plusmarquista español insistió en sus quejas contra la entidad que administra el atletismo nacional. «Que hagan lo que les dé la gana y yo seguiré en mi camino, y si quieren apoyarme, bienvenido sea. Y si no, pues a seguir intentándolo y a seguir sacrificando tanto tiempo, energía como en lo económico. Si vieras mi cuenta bancaria, te daría la risa la verdad, pero, bueno, lo he invertido todo en poder llegar en este estado de forma, y no es barato preparar un maratón. Todo financiado gracias a la ayuda que me da Adidas, al patrocinio que tengo, porque si no sería totalmente imposible.

Novales abundó en las críticas contra una Federación que «aparte de ignorarme y hacerme esperar meses, me han dicho que no cumplo los criterios. No sé, la gente flipa cuando les digo que no tengo ningún tipo de ayuda. Fuera de España flipando, no pueden entender que un atleta de 2:07 no tenga ayudas. Me voy a callar ya porque si no…».