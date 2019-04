TRIATLÓN El nuevo gran reto de Kini Kini Carrasco se mostró ayer confiado. :: A. MÉNDEZ El paratriatleta cacereño intentará completar desde el domingo en Pontevedra tres campeonatos del mundo en cinco días J. CEPEDA CÁCERES. Jueves, 25 abril 2019, 10:03

A Kini Carrasco (Cáceres, 1965) le dieron gato por liebre. Como lo leen. Solo así se explica que su diccionario de cabecera no sea como el de los demás mortales, pues en el mismo no hay constancia de la palabra 'límite'. Posiblemente se trate de una edición rara avis o quizás alguien arrancó esa hoja antes de colocarlo en el mercado. Es por ello por lo que el paratriatleta cacereño vive ajeno al significado de un concepto caracterizado por marcar barreras, tanto en lo físico como en lo anímico. Fronteras de superación personal que realmente parece desconocer, a tenor de los retos que regularmente se propone sin atisbo alguno de desfallecimiento.

Alegorías al margen, el deportista extremeño, recién recuperado de su operación en el tendón de Aquiles, vuelve a batirse en duelo consigo mismo. Esta vez será en la localidad gallega de Pontevedra, donde desde este próximo domingo participará en tres Campeonatos del Mundo en apenas cinco días. Duatlón sprint el domingo, triatlón cross el martes y acuatlón el jueves serán sus desafíos, casi sin tiempo para el descanso. Carrasco ya tiene experiencia en estas lides. Sin ir más lejos, el pasado año completó en Ibiza cuatro europeos en tan solo cinco días en los que hizo pleno de podios con tres oros y una plata. También firmó una gesta parecida en Dinamarca. Nada nuevo bajo el sol para este incansable atleta cuya vida dio un giro de 180 grados cuando en enero de 1985 perdió su brazo izquierdo como consecuencia de un accidente de tráfico.

«¿Quién dijo miedo habiendo hospitales?», espeta como fuente de automotivación. A sus 54 años, Carrasco afronta la cita de Pontevedra con ilusiones renovadas y sin obviar el grato recuerdo que guarda de aquellos lares, cuando en 2014 se proclamó campeón del mundo. «Ahora estamos comenzando la temporada y este es el primer gran reto que tengo». Una cita en la que también estará la cacereña Sonia Bejarano, quien participará en el Mundial de Duatlón, en este caso el sábado.

Es habitual que en algunas ocasiones Kini Carrasco compita en su categoría con un reducido número de rivales, pero eso no es óbice para valorar la dimensión de sus logros: «Dependiendo de las diferentes discapacidades, muchos paratriatletas no se atreven a competir en algunas pruebas, como es el caso del triatlón cross, ya que subirse a una bicicleta de montaña por esos terrenos con una discapacidad como la mía es bastante complicado y hay que estar un poco loco para hacerlo. Lo importante al final es la superación personal y competir con uno mismo intentando superarte cada día», sostiene el deportista.

El primer éxito de la temporada lo cosechó hace apenas un par de semanas en Soria, donde se proclamó campeón de España de duatlón.

¿Tenemos Kini Carrasco para rato? «Tendrá que llegar el día en el que tendré que dejar de pegarme con niños de 24, 25 o 26 años, como pasa ahora, pero la verdad es que aún no lo sé. Pensé que la última lesión podría haberme pasado un poco más de factura, pero yo veo que me sigo encontrando muy bien. Me he recuperado todo lo rápido que he podido para seguir compitiendo. Esto es una forma de vida. El día que deje de estar en la élite, lo haré en grupos de edad, pero yo la competición la llevo dentro», afirma.

Kini Carrasco también celebra en las últimas fechas el hecho de haber sido designado para formar parte del Comité Paralímpico Español como miembro del cuerpo técnico tras aceptarse la propuesta realizada por la Federación Extremeña de Triatlón. Por este motivo, a buen seguro será uno de los integrantes de la delegación española en Tokio 2020: «Ya he estado en tres Juegos Paralímpicos y podré trasladar esa experiencia», dice con satisfacción y consciente del reconocimiento que se le brinda con esta nueva oportunidad vital.

El mayor reto de la temporada le esperará en Rumanía entre finales de junio y principios de julio de este mismo año. Allí pretenderá batir su propio récord personal con la disputa de cinco campeonatos europeos de forma consecutiva. «Para entonces espero estar ya en unas mejores condiciones físicas», vaticina Kini Carrasco tras salir airoso y reforzado de su última lesión.