Noelia Burgos participa en una jornada de captación de talentos

Lunes, 17 de noviembre 2025

La gimnasta Noelia Burgos, perteneciente al Club Gimnástico Almendralejo Extremadura, ha participado este domingo en una jornada de captación de talentos en el CAR de Madrid tras haber sido seleccionada por la Federación Extremeña de Gimnasia.

Esta jornada consistía en una doble sesión de entrenamientos dirigido y llevado a cabo por los técnicos de la Real Federación Española de Gimnasia.

Temas

Gimnasia artística