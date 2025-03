Nerea Jiménez se pierde lo que resta de curso con el Arroyo

REDACCIÓN BADAJOZ. Martes, 7 de febrero 2023, 09:28 Comenta Compartir

Una de las dos líberos del Extremadura Arroyo, Nerea Jiménez, causará baja en el equipo que entrena Flavia Lima el resto de la temporada, tras confirmarse que sufre una fractura con arrancamiento en su dedo índice de la mano derecha. La jugadora sufrió el percance en el mes de diciembre y desde entonces ha seguido un intensivo proceso de recuperación y rehabilitación, en el que la mejoría nunca llegó a ser total, hasta que una última prueba médica ha concretado el alcance de su lesión.

Los servicios médicos de club arroyano, tras este último diagnóstico, han aconsejado a la jugadora que dé por concluida la campaña, a la vista de que la pretendida mejoría no llega y la inflamación en la zona afectada continúa.

En este sentido, Jiménez señaló que «es una pena, porque llevo mucho tiempo trabajando para volver a estar al 100 por cien, pero el dolor en el dedo no remite y además me afecta ya a mi vida particular y laboral, por lo que no tengo más remedio que abandonar la disciplina del equipo por un tiempo».