Natalia Escuriola, primera líder en el Santander Golf Tour de Cáceres Natalia Escuriola tras la disputa de la primera jornada. :: hoy Con un resultado de -3, la castellonense fue la única jugadora libre de bogeys; le sigue la lusa Susana Ribeiro REDACCIÓN BADAJOZ. Viernes, 29 marzo 2019, 08:59

El campo de Norba Golf de Cáceres se ponía en marcha ayer desde temprano para albergar la primera jornada del Santander Golf Tour, en el que salió como primera líder la castellonense Natalia Escuriola que, tras su victoria en el PRO AM del miércoles, afrontaba unos primeros hoyos complicados por culpa del viento. Los primeros bogeys empezaban a llegar y apenas cuatro jugadoras lograban el birdie en el primer hoyo, el par 5. Los bogeys continuaban cayendo y tan solo tres jugadoras se colocaban por debajo del par a su llegada al hoyo 9. La portuguesa Susana Ribeiro acababa líder tras los nueve primeros con un resultado de -3 seguida de Natalia Escuriola con -2 y de Mireia Prat con -1. Al comienzo de la segunda vuela, la clasificación dio un vuelco y la castellonense Natalia Escuriola, vigente campeona, se colocaba líder en solitario, tras sendos bogeys de la portuguesa Ribeiro en los hoyos 10 y 11. Pasaban los hoyos y comenzaban a llegar las primeras jugadoras al hoyo 18, uno de los más difíciles del campo ya que había mucho viento en contra y muchas de ellas no llegaban de dos a green. Natalia no desaprovecharía su ventaja en los 9 segundos hoyos, y con el paso del tiempo iba consolidando su liderato gracias a un birdie en el hoyo 14, que la colocaba con -3 total. Un resultado que sería inalcanzable, ya que sería la única jugadora en el campo en acabar libre de bogeys.

La portuguesa, Susana Ribeiro líder en gran parte del día, acabó segunda con una vuela final de par. Natalia Escuriola reconocía que estaba satisfecha: «he jugado bastante bien, sobre todo con el putt, ya que he salvado varios putt de par que eran muy importantes. Y además, las tres oportunidades claras de birdie las he aprovechado».

Hoy se disputa la segunda jornada, a partir de las 9.00 horas, desde el tee del 1. El partido estelar que saldrá a las 10:20 horas estará compuesto por Natalia Escuriola, Susana Ribeiro y Andrea Jonama.