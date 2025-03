Nadia Erostarbe, la pionera que llevará el surf español a los Juegos Olímpicos

Isaac Asenjo Madrid Viernes, 1 de marzo 2024, 13:32 | Actualizado 16:04h. Comenta Compartir

Nadia Erostarbe (Zarautz, 2000) ya es historia del surf español, que se estrenará en unos Juegos Olímpicos gracias a la participación de esta joven vasca, aunque la prueba de la disciplina tendrá una exótica sede a más de 15.000 kilómetros de París: Tahití, isla de la Polinesia Francesa (Oceanía). La surfista, que ha brillado como pocas en las categorías inferiores, y ahora quiere hacerlo con las grandes estrellas de la tabla, se clasificó para la cita olímpica que tendrá lugar entre las olas de Teahupo'o en el citado territorio de ultramar, dependiente de la nación europea, al asegurarse una de las ocho plazas femeninas que se reparten en los Juegos Mundiales de este deporte que se disputan en Puerto Rico.

«Espero ser una referencia para las nuevas generaciones; las chicas vienen muy fuertes y el nivel es muy alto en España, hay muy buenas surfistas», dijo recientemente la joven en una entrevista, en la que ahondó que no hace mucho «el surf femenino era minoritario», sin embargo ahora «al entrar en el agua, muchas veces ves que hay más mujeres que hombres, y eso me pone contenta».

Se trata de la primera plaza olímpica española de este deporte, que debutó en el programa en los pasados Juegos de Tokio 2020, celebrados un año después debido a la pandemia del coronavirus. Nacida en la localidad guipuzcoana de Zarautz hace 23 años, Erostarbe fue campeona europea júnior en 2018 y ya se quedó a las puertas de la clasificación para la anterior cita olímpica, donde contó con el apoyo del programa de Becas Podium de Telefónica. «Si llego a los Juegos voy a pelear al máximo por ganar una medalla; quiero hacer historia», decía no hace mucho en una entrevista, en la que dijo entrenar con Aritz Aranburu, quien se ha convertido en un referente para el surf nacional.

«Una de mis fortalezas es mi tranquilidad, eso me permite elegir bien las olas que voy a surfear y hacerlo bien, confiada, sin presiones. A mucha gente le traicionan los nervios y acaban surfeando peor de lo que saben y no es que a mi no me haya pasado, pero cuanto más compito, mi tranquilidad crece y hago mejores mangas. Otro de mis puntos fuertes, a nivel físico, es la fuerza de mis piernas, con la que consigo sacar mucha agua; y cuando sacas mucha agua en las maniobras, las olas suelen tener más puntuación», explicó al diario As durante una charla en la que cuenta que una de las personas que más le inspira es la hawaiana Bethany Hamilton, que con 13 años sufrió el ataque de un tiburón y perdió su brazo izquierdo. «Estuvo a punto de morir, pero a los pocos meses estaba surfeando de nuevo y luchando por hacer su sueño realidad y convertirse en surfista profesional. A veces, cuando pienso que ya no puedo más, su historia me da fuerzas para continuar y seguir para adelante».

La joven, hija de una familia donde todos son surfistas practica este deporte desde los tres años, y es producto de una de las canteras más fuertes de España en la playa de Zarautz, situada en la extensa costa vasca y que se ha convertido en los últimos años en un lugar crucial para el desarrollo del surf en la península. «Esta generación está llevando el nivel del surf de España a otro nivel. A ver si inspiramos a más gente», decía la deportista española, a la que aún se le pueden unir otros surfistas nacionales, y que cuenta que estudia una formación profesional en agricultura ecológica además de dedicar su tiempo a entrenar y surfear.

Ahora el equipo español, que cuenta con Janire González y Lucía Machado en la pelea por la repesca en el cuadro femenino y a Kai Odriozola, Yago Domínguez y Andy Criere luchando por lo mismo en el masculino.