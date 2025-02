«Todo el mundo me habla cosas buenas de Arroyo»

Redacción BADAJOZ. Sábado, 17 de agosto 2024, 09:13 | Actualizado 12:47h. Comenta Compartir

La nueva colocadora del Extremadura Arroyo, la brasileña Gabi Sasso, ha reconocido, cuestionada a propósito de por qué decidió aceptar la propuesta del Extremadura Arroyo, que varias excompañeras suyas que jugaron en el club extremeño «solo me hablan cosas buenas de Arroyo y además me gusta la forma de trabajar de Flavia (Lima, la entrenadora)». Sasso (1991, Porto Alegre, Brasil), reconoce no conocer «apenas nada» del Arroyo, «pero después de escuchar tantos comentarios buenos de este club estoy muy animada en llegar allí, conocer a su gente y comenzar esta nueva etapa».

En cuanto a Lima, subraya que aparte de que le gusta su enfoque respecto al equipo y su forma de trabajar, «que ella me transmitió, las personas que la conocen no es que me hablen bien de ella, es que la alaban».

Se define como una jugadora «muy determinada, me gusta mucho entrenar y evolucionar; me preocupo mucho en dejar siempre a mis compañeras en las mejores condiciones para rematar y ayudar a mi equipo a que el trabajo se haga de forma armónica».

Respecto de sus cualidades, incide en que «tengo buena visión de juego, intento estar tranquila para elegir la mejor opción de ataque y aunque me gustan todos los gestos técnicos del vóley, sin duda mi gesto favorito es el toque de dedos y ser colocadora».