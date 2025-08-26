Miriam Casillas termina quinta en Chicago
Martes, 26 de agosto 2025, 08:04
Miriam Casillas finalizó quinta en la prueba de Chicago de la liga Supertri después de haber liderado la competición por momentos, quedándose a apenas 20 segundos del podio. En la clasificación individual de este circuito profesional se coloca décima y su equipo, segundo. La cita le ha servido como preparatorio de nivel para el campeonato de Europa que disputa el próximo fin de semana en Turquía.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.