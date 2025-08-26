Miriam Casillas termina quinta en Chicago

Martes, 26 de agosto 2025, 08:04 Comenta Compartir

Miriam Casillas finalizó quinta en la prueba de Chicago de la liga Supertri después de haber liderado la competición por momentos, quedándose a apenas 20 segundos del podio. En la clasificación individual de este circuito profesional se coloca décima y su equipo, segundo. La cita le ha servido como preparatorio de nivel para el campeonato de Europa que disputa el próximo fin de semana en Turquía.