¿Qué ha pasado este domingo, 2 de noviembre, en Extremadura?
Miriam Casillas durante el segmento de ciclismo en la Copa del Mundo de Viña del Mar. Club Triatlón Ferrol
Triatlón

Miriam Casillas se queda a 11 segundos del bronce en la Copa del Mundo

Tiró del grupo de cabeza en el segmento de ciclismo y en la carrera a pie solo fue superada por Jeanne Lehair, Sara Guerrero y Rosa Elena Martínez

R. H.

Badajoz

Domingo, 2 de noviembre 2025, 19:33

Comenta

Miriam Casillas logró una más que meritoria cuarta plaza en la Copa del Mundo de Viña del Mar en la que, una vez más, no ... se reservó nada liderando su pelotón ciclista y solo 11 segundos la separaron de las medallas.

