Miranda, bronce en las Series Mundiales

La fontanesa Cristina Miranda ha logrado el bronce en las Series Mundiales de paratriatlón celebradas en Swansea. «Ha sido una de las pruebas más duras y de más esfuerzo en las que he participado, ya que me he enfrentado a rivales muy fuertes», comentaba Miranda, que se ha colocado en la séptima posición del ranking mundial de su categoría (PTS5).