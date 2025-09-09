El Miralvalle se estrena con un triangular en casa

Martes, 9 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Hace algo más de una semana que el Miralvalle regresó al trabajo con la primera sesión de entrenamientos e inició la puesta a punto de cara al inicio de la nueva temporada, previsto para el 4 de octubre con la visita al CB Isla Bonita. Con la vista puesta en llegar en la mejor forma a un nuevo asalto al playoff de ascenso, el conjunto placentino inaugurará su calendario de partidos de pretemporada disputando un triangular el próximo fin de semana. Será en La Bombonera, con entrada gratuita, y el sábado se enfrentará, a partir de las 13.00 horas al Recoletas Zamora, de LF Challenge. En la tarde del sábado, a las 19.00, se medirá al CB Sevilla, recién ascendido a la categoría de plata, y cerrará el domingo (13.00), de nuevo ante el Recoletas Zamora.