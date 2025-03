Más de un millar de atletas en el Trofeo Diputación de Cáceres

Ya está todo preparado para la celebración del XXXIX Trofeo Diputación de Cáceres de Campo a Través, el domingo 5 de noviembre en el ... circuito de El Cuartillo, en Cáceres, una prueba que organiza la institución provincial con la colaboración de la Federación Extremeña de Atletismo. El diputado de Deportes, Pablo Miguel López, ha presentado este jueves esta nueva edición que, además, va a coincidir con el Campeonato de Extremadura por clubes que organiza la federación.

Pablo Miguel López, que ha estado acompañado de Remedios Márquez, por parte de la federación, ha destacado la importancia de una cita que reúne a más de un millar de deportistas, y una treintena de clubes, y que «es un reflejo más del compromiso de la Diputación de Cáceres para promocionar el deporte y acercar el atletismo al mayor número de deportistas y poblaciones».

En total se han inscrito 1.060 atletas, distribuidos en las categorías Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16, Sub 18, Sub 20, Absoluta (senior y Sub 23) y Máster. Se disputarán las pruebas de Cross tradicional, Cross corto, Cross velocidad y Relevos mixtos. Los tres primeros clasificados y tres más a criterio de la organización, de las categorías Sub 20, Sub 18, Sub 16 y Sub 14, masculinos y femeninos, serán seleccionados para participar el domingo 3 de diciembre en el 'V Cross Aniversario Alcalá Patrimonio Mundial', de Alcalá de Henares, Madrid.

Este es parte del premio, tal como ha destacado Remedios Márquez, «que hace la Diputación de Cáceres como fomento del deporte y del atletismo entre los atletas de base, porque van seis atletas de categorías menores, y es algo muy importante para ellos y para el deporte de la provincia».

El diputado ha destacado también algunos de los nombres que competirán este año. En categoría absoluta masculina, el ganador de la prueba el pasado año, Carlos Gazapo, del Club Valencia de Alcántara, y Nathaniel Fernández, de Capex, ganador en la edición de 2019. En la categoría absoluta femenina, se encuentra Sonia Bejarano, del Running Pinto Seoane-Pampín, y Marina Chaves, Atletismo Mitreo. En Cross corto y Relevos mixtos, está prevista la participación de David Barros, de Capex, entre otros.

La homenajeada

Este año, la atleta homenajeada es Manoli Domínguez, de Valencia de Alcántara, con diez medallas en Campeonatos de España, además de ser internacional en seis ocasiones. Manoli Domínguez fue ganadora del XIV Trofeo Diputación de Cáceres, en 1997, en categoría Absoluta; Campeona de España de Campo a través en la categoría Promesas; Campeona de España Junior en 3.000 metros (al aire libre y pista cubierta) y Campeona de España Junior de 5.000 metros.