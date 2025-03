El Mideba se toma un respiro con su triunfo ante el Joventut

REDACCIÓN BADAJOZ. Domingo, 22 de enero 2023, 10:51 Comenta Compartir

No podía fallar y no lo hizo. El Mideba Extremadura tiene una misión en esta segunda parte de la temporada y este sábado puso el primer ladrillo del edificio. Hizo bueno el factor cancha para vencer con rotundidad al Joventut de Badalona, un rival de esos a los que el cuadro pacense debe adelantar para salir de un pozo de la clasificación al que no debe estar acostumbrado, siempre peleando por objetivos mucho más ambiciosos. Clara victoria por 57-35 en La Granadilla para escapar de la posición de colista y sumar la tercera de la campaña.

Un Mideba que por fin pudo contar con más efectivos para competir con dignidad, a diferencia, por ejemplo, de la última cita en Málaga donde solo jugaron cinco jugadores los 40 minutos. Desde el banquillo salieron José Cano y Mousa Ghozibi para echar una mano a los 22 puntos y 4 asistencias de Jhon Hernández o a los 14 y 6 rebotes de Salvador Sandoval, las dos piezas claves de los extremeños. Leep, Granados y el debutante Ghozibi añadieron otros 6 para un Mideba que comienza a renacer.