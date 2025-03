El Mideba estrena el año con derrota en la pista del Gran Canaria

M. A. R. BADAJOZ. Domingo, 9 de enero 2022, 10:48 Comenta Compartir

No tuvo un buen comienzo de año el Mideba Extremadura, al que parece no haberle sentado bien estar dos meses parado. Este sábado tenía un durísimo compromiso en Gran Canaria ante el ACE y no pudo solventarlo, aunque sí dio la cara en todo momento pese a que sus cinco titulares jugaron los 40 minutos por la falta de efectivos. Una derrota por 67 a 63 que supone un paso atrás del cuadro pacense en su persecución sobre el líder invicto Albacete, mientras que da alas a los isleños, que arrebatan la segunda posición a unos visitantes con los que igualaban en el balance de lo que va de temporada.

Pese a que el primer cuarto fue un vendaval del Mideba, que dobló al adversario en el tanteador (10-20), desde el segundo acto las cosas fueron como se esperaban, con gran igualdad entre dos candidatos que llegaban a la cita con el mismo balance de victorias y derrotas (5-1). Al descanso el marcador se iluminaba con un apretado 32-34 y al final del tercer cuarto con un más apretado aún 50-49, conduciendo el choque a una resolución muy incierta, al 67-63 en favor de los locales. Por parte del Mideba, con solo seis jugadores en la expedición, destacaron los 19 puntos y 13 rebotes del colombiano Hernández y los 19 y 7 del mexicano Salvador Sandoval.