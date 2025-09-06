Mejoría insuficiente de Campillo en Irlanda

Sábado, 6 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

No pudo enmendar Jorge Campillo su mal inicio del jueves en el Amgen Irish Open y en la segunda jornada, aunque mejoró levemente sus prestaciones, no fue suficiente para lograr una complicada remontada que le permitiera seguir adelante en el torneo y no pasó el corte. El golfista cacereño firmó una tarjeta de 73 golpes, uno sobre el par del campo, durante un recorrido en el que acumuló tres bogeys y dos birdies.