Las mejores promesas nacionales se citan en Mérida en el Máster Final

El Máster Final de Pádel de Menores 2025 se celebra del 21 al 23 de noviembre en las instalaciones de Padelmérida con la participación de las ocho mejores parejas del ránking de cada categoría: benjamín, alevín, infantil, cadete y júnior, en masculino y femenino. Una cita en la que los palistas se juegan los títulos de maestros y maestras de 2025. En total serán 160 participantes, situados todos entre los 8 mejores del ránking de su categoría en base a los resultados en las diferentes pruebas de 2025.

El delegado de Deportes, Toni Marín, explicó durante la presentación del torneo que «desde el Ayuntamiento no dudamos en apostar por este tipo de eventos tan prestigiosos» que «viene a demostrar una vez más que el pádel goza de una tremenda salud«.

Por su parte, el director general de Deportes de la Junta de Extremadura, Santi Amaro, dio la enhorabuena al Club Padelmérida «por el trabajo que está haciendo, durante ya muchos años, en el fomento, en la visibilidad y en los valores del deporte» y añadía que con este campeonato «pone a nuestra ciudad, a Mérida, en el foco nacional».

Miguel Pizarro, presidente de Paldemérida, recalcaba que «para nosotros es muy importante el apoyo institucional, de hecho, sin la ayuda de la Junta Extremadura y del Ayuntamiento sería imposible organizarlo». Entre los 160 participantes «se encuentran nueve extremeños» en distintas categorías.

Programa

El viernes 21 de noviembre los partidos de la fase de grupos se repartirán entre las instalaciones de Padelmérida y Es+Padel. Desde las 13.00 horas y hasta las 22.00 horas se disputará la primera y segunda jornada de liguilla de los 2 grupos que componen cada una de las 10 categorías.

El sábado 22 se resolverán los cruces del cuadro final con la disputa de la última jornada de la fase de liguilla y por la tarde tendrán lugar las semifinales en el Club Padelmérida. Los partidos de la tercejornada de grupos se desarrollarán desde las 10.00 horas hasta las 16.00 horas y de 16.00 hasta las 20.00 horas se celebrarán las semifinales.

El domingo 23 de noviembre Padelmérida acogerá las 10 finales a partir de las 10.00 horas (5 finales) y las 11.30 horas (otras 5 finales), que decidirán a los nuevos maestros y maestras de menores de 2025.

La clausura y entrega de premios será alrededor de las 13.00 horas tras finalizar las últimas finales.

Temas

Pádel