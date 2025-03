«Este año ha sido el mejor de mi carrera profesional»

Manuel García Badajoz Domingo, 26 de diciembre 2021, 08:02 Comenta Compartir

Tiempo de relax, de disfrutar de la familia en Extremadura y paladear las mieles de un 2021 de un regusto muy dulce, con la guinda del Master Final en Madrid aún en los labios. Paula Josemaría cierra «la mejor temporada de mi carrera profesional» alzándose con los dos últimos torneos y avisando a las números 1: «Vamos a ir con todo» el año que viene para conquistar la cima del ranking. El binomio formado por la moralejana y Ariana Sánchez ha alcanzado un punto óptimo de maduración que augura un futuro con mucha dinamita extremeña en un World Padel Tour que no da tregua. En febrero, primera cita del calendario.

–Un 2021 para enmarcar.

–Cada año voy sumando cosas. En 2019 logré mi primer torneo profesional, en 2020, campeona de Europa y llegué a alguna final más y este año ha sido hasta el momento el mejor de mi carrera profesional.

–Campeona de Europa, del mundo, cinco títulos WPT, el Master Final... Difícil de superar.

–Es algo que ni siquiera me esperaba. Ojalá que el próximo sea mínimo igual, aunque la aspiración es conseguir aún más títulos e ir a por el número uno, que se nos resistió; por ahí puede ir el objetivo. Los resultados llegan cuando juegas y entrenas bien, lo demás vendrá.

–Ha sido un año de muchos momentos increíbles, ¿con cuál se queda?

–Nunca había estado en el Mundial, ganar y toda esa semana fue bastante especial. Y terminar el año logrando el Master Final, que para mí era una espinita clavada. Esos dos momentos.

–En las dos ediciones anteriores se le había resistido pasar la primera ronda en el Master Final.

–Es complicado, porque al ser al final del año hay veces que sabes que no vas a seguir con tu compañera. O como me ocurrió a mí con Bea, que nos juntamos por un tiempo, no nos conocíamos mucho, intentamos dar lo mejor pero no llegó. Con Ari estábamos en un momento de forma muy bueno, veníamos de ganar el último torneo también.

–Ese triunfo en cuartos ante Bea González y Marta Ortega fue con mucho suspense.

–Tanto Bea como Marta hicieron un partidazo, de los mejores de la temporada, y nosotras no jugamos nuestro mejor pádel, pero lo sacamos con garra y corazón. Llegas ahí después de tres semanas sin competir, en una pista con 10.000 personas y tienes la sensación de que si entras flojo o te equivocas en una bola se te complica el partido. Me pesaron algunos nervios inconscientes de no haber ganado ningún partido en el Master, pero pasaron dos o tres juegos y me olvidé de todo.

–En 'semis' y en la final fue la tormenta perfecta.

–Los cuartos fueron duros física y mentalmente, pero luego nos relajamos, nos dimos cuenta de que teníamos que disfrutar, que no valía la pena ponerse nerviosas. Fuimos de menos a más, como nos ha ocurrido durante gran parte de la temporada.

–En la final se vio las caras con Marta Marrero, ¿motiva más tener enfrente a una excompañera con la que, además, las cosas no acabaron muy bien?

–Cuando estoy en pista solo pienso en jugar bien, porque así es como se gana. Da igual que quien esté delante se llame Marta, Lucía... lo importante es ser capaz de hacer lo que sabes.

–La dupla Paula-Ariana se ha acoplado a la perfección.

–Desde el primer día coincidimos en que nos resultaba fácil jugar la una con la otra, hemos madurado mucho este año y hemos mejorado un montón.

–¿En qué complementa la una a la otra?

–Yo la complemento bastante en el tema de potencia y también soy rápida. Luego las dos controlamos mucho la pelota y somos capaces de cambiar el ritmo, en ese aspecto somos parecidas.

–El pádel es un deporte donde la conexión personal es necesaria para que se dé cierta complicidad, ¿cómo es la relación entre ambas?

–Pasamos muchas horas juntas fuera de la pista y todavía más el año que viene, porque habrá más torneos fuera de casa y más seguidos. Todos necesitamos momentos de desconexión, porque pasar 24 horas con una persona es difícil, pero con ella es sencillo, tenemos edades parecidas y sabemos muy bien lo que la otra necesita en cada momento, estar juntas o algo de soledad.

–Proyección ascendente y una juventud que indica que existe aún margen de mejora, ¿dónde está el techo?

–La juventud no siempre tiene que ir ligada con mejorar, pero en este caso tenemos mucha proyección, individualmente y en equipo, y eso nos suma bastante. Ver que siempre hay algo que mejorar hace que entrenes y compitas con más ganas y las dos tenemos eso.

–¿En qué nota que ha evolucionado respecto al año pasado?

–He mejorado mucho tácticamente, en aspectos técnicos y, sobre todo, en el tema psicológico, que lo he trabajado muchísimo todos los días haciendo ejercicios. Le doy mérito a eso porque es un apartado difícil de gestionar.

–Diez finales del World Padel Tour este año, se dice pronto.

–Sí, en la mayoría de los torneos hemos estado en 'semis' o en la final, solo caímos una vez en octavos y alguna vez más en cuartos. El año que viene intentaremos mejorar esos resultados.

–Tiene aún más mérito por el nivel tan alto que se ha podido ver en el cuadro.

–Se ha notado un nivel más alto en chicas y más gente que lo sigue. Hay que seguir mejorando para poder estar ahí, si no es imposible.

–¿Ve lejano el asalto al número 1?

–Lo vamos a intentar con todo, tenemos el nivel, ojalá que el año que viene podamos estar ahí.

–Alejandra Salazar y Gemma Triay han atravesado fases en las que parecían invencibles, pero en el último tramo se ha demostrado que también son humanas.

–Ellas están a un nivel muy bueno, pero Ari y yo, de unos meses a esta parte, hemos demostrado que podemos estar ahí perfectamente.

–¿Cómo ve a la otra extremeña que se ha instalado en el cuadro, Lorena Rufo?

–Es una jugadora joven con muchísimo talento, ojalá que explote y vaya para arriba, porque calidad le sobra.

