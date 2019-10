El mayor obstáculo de Antonio Rubio El corredor Antonio Rubio, en una de sus pruebas. :: hoy Este emeritense disputó un Europeo y hoy lo hace en un Mundial, pero a los atletas OCR no se les reconoce y para competir deben buscarse la vida MARCO A. RODRÍGUEZ Badajoz Viernes, 11 octubre 2019, 09:52

Lo más complicado, asegura Antonio, es mover el cuerpo cuando este pende, con todo su peso, por ejemplo de aros o cuerdas a los que sujetarse colgados sobre unos hierros, a cierta altura, aunque si te desplomas no es preocupante porque debajo hay agua. Trasladarlo de un sitio a otro sorteando barreras o trampas y, si es posible, a la velocidad de la luz y después de haber rodado algunos kilómetros. Son las carreras de obstáculos, de nombres anglosajones sonoros como la Spartan, Farinato Race o la Red Bull Neptune Steps, pero una especialidad poco conocida y mucho menos reconocida. Su Mundial arranca este viernes en Londres hasta el día 13 con presencia del emeritense Antonio Rubio Crespo, a quien hoy le aguarda la carrera corta de tres kilómetros con 24 obstáculos antes del día grande con la prueba larga de 15 kilómetros y 75. Para el domingo, toca los relevos por equipos y se acabaron las barreras.

Y con todo, el principal escollo que afronta este deportista internacional es que a nivel nacional y regional se reconozcan las llamadas 'Carreras de Obstáculos', ahora con el visto bueno de comunidades como Andalucía o Valencia, pero no en su tierra natal o en organismos como el Consejo Superior de Deportes. Por eso no hay una federación estatal. Un paso fundamental y necesario para poder acceder a ayudas y becas con las que encarar los gastos, viajes, etc. Y eso que Rubio tiene éxito, lidera la liga nacional que le condujo a Londres y le apoyan unas diez empresas, cinco de ellas de Mérida.

Una es el Decathlon emeritense, donde trabaja desde hace dos años hasta que pueda dedicarse a sus estudios de diseñador industrial. «Es que ya sabes que la cosa está muy mal para encontrar trabajo de lo tuyo y me surgió lo de vendedor en el Decathlon, que además es una de las firmas que me patrocinan porque mi jefe me escuchó. He visitado a mucha gente en mi tierra, pero las instituciones y empresas te dan una nula respuesta. Entiendo que no somos el fútbol, pero cada vez movemos más gente y dinero», precisa nuestro protagonista, de 25 años.

Cada vez son más lo que se animan a salvar obstáculos por la geografía extremeña. Hay ya unos 15 equipos y el año pasado se llevaron a cabo más de diez carreras como 'La Serena Race' en Villanueva, la 'Sansonia Extrem' en Puebla de Sancho Pérez o la 'Farinato Race' de Mérida. No existe una federación y están intentando que la Junta les contemple. Hasta ahora solo han logrado que les indiquen ciertas pautas como organizarse mejor para solicitarlo.

Fundó su propio equipo hace cuatro años, el 'Sons of Workout', después de que dejara el baloncesto con sus 121 kilos de peso. Un amigo le introdujo en este mundillo y comenzó a prepararse, cada vez más en serio. Su primera carrera fue la Farinato de Mérida, para la que rebajó el dígito de la báscula hasta los 110. Le seguiría la de Sevilla y otros diez kilos menos, hasta quedarse en unos 85-80. Con estas cifras, es obvio que aconseje su hobbie como herramienta muy útil para combatir el sobrepeso. La dieta perfecta, defiende un corredor con experiencia ya en Andorra, Alemania, el Europeo de Polonia -donde entró en el puesto 50 y 53- y otras sedes como la capital londinense. «Mi intención cuando fundé el equipo y me hice entrenador es dar a conocerlo porque puede utilizarse como dieta sin tener que gastarse mucho dinero en gimnasios, suplementos y otras cosas. Solo con tu cuerpo, el suelo y estos ejercicios es suficiente».

Suelen ser jóvenes quienes lo practican. En el Sons of Workout la edad oscila entre los 21 y algún treintañero, si bien los hay de más de 55 y existe una categoría incluso para mayores de 60. «En los cursos que he dado enseño que para hacer carreras de obstáculos no hace falta estar demasiado fuerte. Es más un tema de habilidad, técnica y control del cuerpo. No hay que ser un superhéroe. Normalmente los que ganan no son armarios sino gente fina, buenos escaladores y rápidos porque hay que correr mucho. Pensaba que esto sería muy difícil y no lo es», continúa. Por ahora, lo complicado es mostrarlo.