Marta Ruano cree que la lucha por el ascenso es posible

La opuesta del Extremadura Arroyo Marta Ruano ha afirmado este miércoles que lograr la clasificación para poder disputar la fase de ascenso a la Superliga Iberdrola «es una opción real si seguimos trabajando así, como lo venimos haciendo hasta ahora».

La jugadora almeriense ha hecho estas declaraciones cuando en la actualidad el equipo extremeño (33) se encuentra a cinco puntos del segundo clasificado, el CV Zalaeta (38), última plaza del Grupo 'A' de Superliga Femenina 2 que da derecho a disputar la liguilla de ascenso.

En opinión de Ruano, el equipo ocupa la cuarta posición de la tabla clasificatoria, «pero a pocos puntos de los puestos más altos y nos encontramos en una dinámica positiva, volviendo a encontrar nuestro juego tras el parón navideño». En este sentido asevera que «la segunda vuelta no ha hecho más que empezar y pueden pasar muchas cosas y situaciones hasta el final de la fase regular».

«Respeto a los equipos que van por delante, son grandes rivales, desde luego, pero no creo que haya ningún equipo muy superior a otro; es una liga muy ajustada y hay muchos enfrentamientos directos entre muchos equipos, lo que puede marcar estar más arriba o no en la clasificación», señala. A este respecto sostiene que «hoy por hoy me mantengo positiva, confío de forma total en el equipo y creo que vamos a seguir luchando por todo hasta el final».