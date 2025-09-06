Marina Sierra, con la selección sub-17

Sábado, 6 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

La jugadora extremeña Marina Sierra Cortés ha sido convocada por la selección española sub-17 para los entrenamientos que se llevarán a cabo en Las Rozas del 21 al 24 de septiembre. La pívot perteneciente a la Escuela Morala Academia de Fútbol ha sido incluida en la lista de 14 futbolistas para unas jornadas que tendrán como broche un amistoso frente al Atlético Navalcarnero B en el pabellón La Estación de la localidad madrileña.