Marco Ortiz, oro y Jara Ortiz, bronce en los Campeonatos de Europa

REDACCIÓN Badajoz. Domingo, 7 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Grandes resultados para los cuatro representantes extremeños que han participado en los Campeonatos de Europa de flag football que se han celebrado en Innsbruck (Austria). El mayor logro lo consiguió el combinado nacional sub-17, con la presencia de Marco Ortiz (en las filas de Plasencia Ducks), que se proclamó campeón continental al imponerse en la final a Israel por 14-34.

También se subió al podio su hermana Jara Ortiz (Plasencia Ducks) con la selección sub-15 mixta, que se colgó la medalla de bronce al derrotar a Italia por 21-27. Por último, la sub-17 femenina, con doble presencia extremeña de la mano de Adriana Frías y María del Mar Díez (Villanueva Black Storks), finalizaron la competición en quinta posición tras vencer a Austria por la mínima (24-25).