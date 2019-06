Mala suerte para Álvaro Martín en el GP Cantones

badajoz. El japonés Toshikazu Yamanishi ha conquistado la trigésimo tercera edición del Gran Premio Internacional de Marcha Cantones de A Coruña, en el que, además, ha establecido el récord de la prueba. Yamanishi paró el cronómetro en 1h17:41 y le arrebató la mejor marca a Paquillo Fernández (1h17:52) desde 2005. No fue la mejor tarde para Álvaro Martín, que terminó en el puesto 16, más de tres minutos después, tras una accidentada carrera para él. Martín no ocultaba su decepción en redes sociales. «Día duro hoy! Buen parcial en el 10 km, pero, inesperadamente, en el kilómetro 13, un japonés me saca la zapatilla en una curva. Duda de si pararme y retirarme pero decido seguir. Mentalmente Out! Pero seguimos con el objetivo en Doha!», escribía en Twitter.

Por último, según informa la Federación Extremeña de Atletismo, la extremeña Ana Peleteiro logró la marca mínima para el Campeonato de Europa sub 20 de 10 kilómetros marcha con 46:50 en Cantones.