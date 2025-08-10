Otra mala jornada de Campillo en Escocia
Domingo, 10 de agosto 2025, 10:17
Desafortunadamente para sus intereses, este sábado Jorge Campillo repitió la tarjeta de la segunda jornada y echó por tierra cualquier opción de remontada para acercarse ... a la cabeza del Nexo Championship de Escocia. El golfista cacereño volvió a iniciar su recorrido con un tempranero doble bogey en el tercer hoyo y finalizó con 76 golpes, cuatro por encima del par, para quedarse con +5 en la general. El birdie que cosechó en el hoyo 12 fue el único respiro en una pobre actuación, insuficiente para sus aspiraciones.
