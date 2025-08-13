El Magic progresa en el Campeonato Nacional

Miércoles, 13 de agosto 2025, 09:41 Comenta Compartir

El Club Magic Extremadura se sigue haciendo grande en el Campeonato de España de ajedrez por equipos en la máxima categoría de División de Honor. En esta ocasión, el club extremeño ha conseguido imponerse en la cuarta ronda del Campeonato al Sestao Hotel Naval con un contundente 4,5-1,5. A falta de tres rondas para la finalización de esta gran cita, el Club Magic se ha encaramado en la primera plaza empatado a puntos con el Duobeniaján Costa Cálida, pero con mejor desempate.