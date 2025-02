El Magic pone a Extremadura en la órbita del Rey Enigma

Manuel García Viernes, 4 de marzo 2022, 07:49 Comenta Compartir

Cuando tenía apenas cinco años su abuelo le hechizó y cayó en el embrujo del tablero de las 64 casillas. Desde entonces, empezó a desarrollar unas capacidades que ahora ha decidido emplear para hacer el bien. El ajedrez ha pasado de ser su pasión a su modo de vida y su alter ego cada vez le gana más terreno a su verdadera identidad, que conocen menos de diez personas en todo el mundo.

«Un gran poder conlleva una gran responsabilidad», expresa el Rey Enigma al otro lado del teléfono con una voz aguda distorsionada intencionadamente para no ser reconocido. Se ha enfocado en su rol como divulgador, transmitiendo sus conocimientos para acercar esta disciplina a la gente. «Me llegan continuamente mensajes de gente que ha empezado o que ha reavivado su afición de cuando eran estudiantes, de gente que le ha ayudado a afrontar enfermedades, es un privilegio».

Gracias a su formación en marketing y publicidad supo tocar la tecla adecuada en el momento justo. En plena efervescencia por la serie 'Gambito de dama' decidió dar una vuelta de tuerca a los creadores de contenidos que ya existían ofreciendo algo diferente. «Mi idea era hacerla divertido porque la gente piensa que es aburrido y solo para personas muy inteligentes. Además de que en esta época de videojuegos a priori no encaja tanto».

«Es un orgullo que existan estas iniciativas para llegar a tantas personas que lo necesitan»

En la era de la imagen, el impacto visual era fundamental y decidió ataviarse con un traje enterizo estampado con cuadrículas negras y blancas. Lo icónico del personaje y el misterio creado alrededor de él ejerció de un altavoz que le ha permitido llegar a cerca de 300.000 suscriptores en YouTube y alcanzar el millón de visualizaciones en algunas de sus publicaciones. Es consciente de que el anonimato es una de sus principales bazas para generar interés y expectación, algo que conlleva ciertos sacrificios, como reducir mucho sus relaciones sociales y jugar al despiste incluso con su gente cercana. «Me ha pasado que amigos me enseñan vídeos del Rey Enigma y es algo incómodo porque tenía que disimular o dar mi opinión y me preguntan si sé quién es».

Ampliar Entrega de parte de la recaudación en el centro penitenciario de Cáceres.

Empezó a labrarse su fama en el parque madrileño de El Retiro, donde retaba a los viandantes a una partida ofreciendo 100 euros a quien fuera capaz de doblegarle. «Desde un primer momento la gente se acercaba, preguntaba y se creó un ambiente muy positivo. Fue una prueba de que funcionaba bastante bien».

Participación en Got Talent

Aunque el clímax de su notoriedad lo alcanzó en diciembre de 2021 cuando participó en el programa televisivo Got Talent, donde se enfrentó a todo un excampeón como Anatoli Kárpov, con el que firmó tablas. Si perdía, se comprometió a desvelar su nombre. A partir de ahí se ha viralizado aún más. Cuenta con un dominio web en el que cuelga cursos con su método para aprender a jugar y es muy activo en redes sociales, donde postea vídeos en los que muestra movimientos y salidas, además de los eventos a los que asiste. Para él, el ajedrez es un perfecto vehículo para transmitir valores y eso le hizo que el Club Magic Extremadura entrara en su órbita de acción. «Lo que están haciendo es impresionante, es una labor increíble, usándola como herramienta que aporta cosas a la sociedad».

Coincidió con el segedano Manuel Pérez Candelario, Gran Maestro de reconocido prestigio con el que dio una charla en Linares. En ese contacto salieron a colación los programas sociales que desarrolla la entidad emeritense y quiso apoyarlos de algún modo. «Estuve investigando un poco más y profundicé, me puse en contacto con Manuel y me pasó un dossier con lo que hacen».

Ampliar El Rey Enigma con un tableero de ajedrez en Madrid.

Rey Enigma y GothamChess se desafiaron a un duelo a cuatro partidas en Nueva York y apostaron 1.000 dólares que el ganador destinaría a una causa benéfica. Decidió entregar ese dinero a apoyar la labor social y terapéutica del Magic en las cárceles de Badajoz y Cáceres con el programa 'Nuestro ajedrez reinserta', así como el proyecto 'Rehabilitación cognitiva en blanco y negro', dedicado a drogodependientes.

Este jueves se produjo la entrega en el centro penitenciario cacereño de una parte de lo recaudado para renovar el material de ajedrez. «Es un orgullo que existan estas iniciativas para llegar a tantas personas que lo necesitan. El ajedrez te puede enseñar mucho en la toma de decisiones del día a día. Desde un principio pensé en darle al Magic mi donación porque pueden hacer mucho bien y se lo merecen».

La agenda del Rey Enigma no ha parado de llenarse de compromisos y eso le impide contar con toda la flexibilidad y disponibilidad que le gustaría, pero reconoce que le encantaría visitar Extremadura para seguir más de cerca todo el trabajo que se hace. «Lo tengo en mente. Manuel me invitó a que fuera y me parece una idea genial, me encantaría verlo de primera mano. Cuando saque un hueco y coincida que pueda estar cerca de la zona y encajen las fechas me pasaré por allí». Quién sabe si pronto la región podrá disfrutar de las hazañas del Rey Enigma.