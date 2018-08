AJEDREZ El Magic se coloca líder en solitario del Campeonato de España REDACCIÓN Viernes, 10 agosto 2018, 08:43

El Magic se coloca líder en solitario del Campeonato de España por Clubes de División de Honor tras su victoria frente al Escola D'Escacs de Barcelona en la cuarta ronda (3,5-2,5) y favorecido por el empate entre los otros dos primeros, Sestao y Beniajan (3-3). El Ajoblanco, por su parte, vencía (4-2) al Jaime Casas Monzón.

Bibisara Assaubayeva sigue con su pleno de victorias y se apuntó su cuarta particular ante Ana Matnadze para poner en ventaja al Magic (3-2). Pero antes, Jaime Santos lograba un triunfo muy solvente ante Aroshidze, mientras que el valviense Emilio Moreno no pudo con Moskalenko (1-1). Oparin y Antipov acabaron sus partidas en tablas y dejaban el marcador 2-2 con viento a favor para Pérez Candelario y Bibisara en sus tableros. Sara 'Black Panther' no falló y el gran maestro segedano establecía el definitivo 3,5-2,5 al firmar tablas ante Rakhmanov. El Magic es líder.

El Ajoblanco escala a la quinta plaza.