El Magic se aleja de la lucha por las medallas

No pudo lograr un resultado positivo el Club Magic Extremadura en la sexta ronda del Campeonato de España por Equipos en la máxima categoría. Ante su directo perseguidor, Oromana Cen Solutions de Sevilla, firmó su primera derrota en el torneo, lo que unido a resultados positivos del resto de aspirantes al título ha apartado al equipo extremeño de los puestos de medalla a falta de un encuentro para el final de la competición.